Угадай место отдыха по фотографии № 49

Сегодня вам предстоит понять, в каком заведении в оформлении используют романтичные обои с цветочным принтов. Оставляйте свои варианты в комментариях к новости.
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Итоги конкурса будут подведены 16 февраля.
Знакомо ли вам это приятное чувство, когда ваш подарок или сюрприз пришелся по сердцу близкому человеку? Как правило, чтобы получить такой результат, нужно постараться и потратить немало времени, сил, фантазии или финансов. Но мы можем подсказать вам простой и не слишком затратный способ сделать хороший сюрприз дорогому человеку — приобрести букет из мягких игрушек. Такой красивый подарок приятно удивит любую девушку и, конечно, обеспечит ей хорошее настроение как минимум на несколько дней.