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Угадай место отдыха по фотографии № 49

11 февраля 2015, 17:01
У каждого пользователя сайта NashGorod.ru есть шанс получить 500 рублей на баланс мобильного телефона. Для этого нужно только первым угадать, часть интерьерного декора какого заведения общественного питания мы сфотографировали.
Сюжет
Тюмень

Сегодня вам предстоит понять, в каком заведении в оформлении используют романтичные обои с цветочным принтов. Оставляйте свои варианты в комментариях к новости.

От одного пользователя принимается только один вариант ответа, редактирование комментариев запрещено.

Итоги конкурса будут подведены 16 февраля.

Знакомо ли вам это приятное чувство, когда ваш подарок или сюрприз пришелся по сердцу близкому человеку? Как правило, чтобы получить такой результат, нужно постараться и потратить немало времени, сил, фантазии или финансов. Но мы можем подсказать вам простой и не слишком затратный способ сделать хороший сюрприз дорогому человеку — приобрести букет из мягких игрушек. Такой красивый подарок приятно удивит любую девушку и, конечно, обеспечит ей хорошее настроение как минимум на несколько дней.

#Новости#Еда#Конкурсы#Тюмень#Ирина#Культура
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