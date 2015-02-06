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Погода в Тюмени: выходные будут теплыми и солнечными

6 февраля 2015, 11:37
Наступил последний рабочий день этой недели. Столбики термометров показывают -11 градусов. За окнами светит яркое солнце, теплый южный ветер дует со скоростью 4 м/с. В течение дня ожидается потепление до -9 градусов. Вечер пятницы сохранит температуру воздуха на той же отметке. Весь день пройдет без осадков.
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Тюмень

По информации сайта NashGorod.ru, суббота, 7 февраля будет очень теплой и благоприятной для прогулок. В светлое время суток температура воздуха составит всего 6 градусов ниже нуля при легком западном ветре скоростью 2 м/с. Правда, вечером станет значительно прохладнее. Столбики термометров окажутся на отметке -13 градусов. Первый выходной день этой недели будет ясным и солнечным.

Сайт GisMeteo.ru сообщает тюменцам, что в воскресенье, 8 февраля, будет пасмурно. Однако холодов не ожидается, днем в городе будет 9 градусов ниже нуля. Южный ветер подует со скоростью 3 м/с. Прогнозируются осадки в виде небольшого снега. В вечернее время суток похолодает всего на два градуса, зато ветер утихнет и снегопад прекратится.

Фото: http://bigbighome.org

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