Погода в Тюмени: выходные будут теплыми и солнечными

Сайт GisMeteo.ru сообщает тюменцам, что в воскресенье, 8 февраля, будет пасмурно. Однако холодов не ожидается, днем в городе будет 9 градусов ниже нуля. Южный ветер подует со скоростью 3 м/с. Прогнозируются осадки в виде небольшого снега. В вечернее время суток похолодает всего на два градуса, зато ветер утихнет и снегопад прекратится.