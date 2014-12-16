Тюменские биатлонистки обошли всех на эстафете в Чайковском

Отметим, что ранее в Чайковском Ирина Трусова выиграла спринтерскую гонку, а Кристина Смирнова и Екатерина Муралеева завоевали «серебро» и «бронзу». Среди юниорок в активе Елены Чирковой также бронзовая медаль, ее она завоевала также в спринте.