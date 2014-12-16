Тюменские биатлонистки обошли всех на эстафете в Чайковском

Как сообщает Союз биатлонистов России, результат сборной Тюменской области на дистанции составил 1 час 13 минут 34,9 секунды. На втором месте с отставанием на 1 минуту 39,5 секунды финишировала сборная Новосибирской области. Третьими стали спортсменки из команды ХМАО-Югра — 1 — их отставание от лидера 2 минуты 18,2 секунды.
В этот же день состоялась эстафета среди юниорок. «Серебро» в ней также завоевала тюменская команда в составе Елены Чирковой, Полины Ефремовой и Виктории Сливко. Первое место досталось сборной Мордовии.
Отметим, что ранее в Чайковском Ирина Трусова выиграла спринтерскую гонку, а Кристина Смирнова и Екатерина Муралеева завоевали «серебро» и «бронзу». Среди юниорок в активе Елены Чирковой также бронзовая медаль, ее она завоевала также в спринте.