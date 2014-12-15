Тюменские биатлонистки собрали полный комплект медалей на втором этапе Кубка России

Во втором спринте Трусова закрыла все мишени и уверенно победила. Тюменка обошла также стрелявшую точно Екатерину Аввакумову из Краснодарского края и Татьяну Семёнову из Чувашии (1 промах). Кристина Смирнова и Муралеева с единственной осечкой у каждой стали четвёртой и шестой. У юниорок выиграла Кристина Дудина из Перми (1). Тюменка Полина Ефремова с тремя осечками оказалась девятой.