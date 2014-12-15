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Тюменские биатлонистки собрали полный комплект медалей на втором этапе Кубка России

15 декабря 2014, 15:48
В городе Чайковском проходит второй этап Кубка России по биатлону среди женщин и юниорок. Сборная Тюменской области завоевала весь комплект наград в ходе четырех спринтерских гонок.

Как сообщает АСН «Тюменская арена», у женщин в первом старте на 7,5 км победила Виолетта Закурдаева из Красноярска. С точной стрельбой она обошла промахнувшихся по разу тюменок Кристину Смирнову и Екатерину Муралееву. Причём, в споре за золото Смирнова уступила Закурдаевой всего секунду.

Лучшую скорость на дистанции показал тюменка Ирина Трусова. Допустив сразу три промаха, подопечная Леонида Гурьева стала шестой, всего 10,2 секунды проиграв победительнице.

У юниорок лучшей в спринте была Надежда Дубова. Представительница Ульяновской области и Мордовии с одной неразбитой мишенью обошла промахнувшихся по два раза Тамару Воронину из Свердловской области и тюменку Елену Чиркову.

Во втором спринте Трусова закрыла все мишени и уверенно победила. Тюменка обошла также стрелявшую точно Екатерину Аввакумову из Краснодарского края и Татьяну Семёнову из Чувашии (1 промах). Кристина Смирнова и Муралеева с единственной осечкой у каждой стали четвёртой и шестой. У юниорок выиграла Кристина Дудина из Перми (1). Тюменка Полина Ефремова с тремя осечками оказалась девятой.

В рамках соревнований у спортсменок впереди также эстафеты.

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