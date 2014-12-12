Куда сходить в Тюмени в выходные: 12 — 14 декабря

Музыка
Живой звук, море драйва и потрясающей музыки — всё это ждёт гостей на музыкальном шоу Тюмени Romantic Show-2014, которое состоится 14 декабря в концертном зале ТГАКИИСТ по адресу: Республики, 2. Главная задача концерта — познакомить Тюмень с молодыми музыкантами и их творчеством.
Тюменская рок-группа «Инерция», играющая в музыкальных стилях поп-рок, инди-рок, прогрессивный рок, поп-гранж, экспериментальная музыка выступит 13 декабря в КТЗ «Байконур». Она представит первый свой альбом — «Настоящие».
Авангардная предновогодняя бал-дискотека пройдет в Тюмени 12 декабря в Rocketa club (Мурманская, 35). Музыкальный водоворот позволит вам погрузится в ностальгические моменты прошедших 90-х. Фееричное танцевальное мероприятие представляет Poro project- это новоиспечённый коллектив из Санкт-Петербурга. В первую очередь-это underground label. Стоимость — 200 рублей.
Авторы и исполнители международного хита #GoHardLikeVladimirPutin K.King x Beni Maniaci выступят 13 декабря в концертно-танцевальном зале «Байконур».
14 декабря в концертно-танцевальном зале «Байконур» состоится фестиваль независимой, самобытной, космической музыки «Hope. Fest!» Сыграют МТКРСС (МОТОКРОСС) (Курган), Bingo Bandy Club (Курган), The Kates, Deep Sea Divers, All Engines, Nebraska, Silent Event Horizon, Too Many. Коллективы выступают в жанрах инди-рок, инди-поп, экспериментал, пиано-рок, пост-рок. Начало в 19 часов.
Спорт
Открытый чемпионат и первенство области по художественной гимнастике состоится в выходные в спорткомплексе «Строймаш». В соревнованиях примут участие более 200 спортсменок из городов Тюменской и Свердловской областей.
13 декабря 20:00 в автосалоне «Автостар Рено» на Федюнинского, 83 состоится седьмой чемпионат по профессиональным боям без правил в знаменитом восьмиугольнике по версии Emperor fighting championship. Заказ билетов по тел. 8(922)-00-125-00.
Кино
В кинотеатре «Синема Парк» стартовали показы уникального фильма «Музеи Ватикана 3D». Это выдающаяся возможность увидеть своими глазами уникальные произведения искусства, собранные за две тысячи лет.
Нон-стоп анимационного кино пройдет в ночь с субботы на воскресенье в Fabric Loft (Молодежная, 74/4). Бронирование — 250 рублей, цена на входе — 300 рублей. Вас ждет сатирическая антиутопия, сборник страшилок и невероятно трогательная история на исходе жизни. Разные жанры, разные стили, разные страны. Один результат — восторг.
Разное
Выставка роботов-трансформеров в полный рост откроется в торговом комплексе «Орион» (Федюнинского, 43) 13 декабря. На выставке представлено 12 роботов из металла высотой от 2,5 до 5 метров. Они очень тяжелые — минимальный вес 150 кг, максимальный — 1200 кг.
Любителей прогулок по неизвестным уголкам Тюмени ждут на «экскурсию на мозгоплавильный комбинат», которая пройдет 14 декабря. Встреча участников — в 11 часов на остановке «Областная больница № 2». Если не найдете их или заблудитесь, звоните 8-919-953-56-25.
«Ярмарка Доброты» — чудесный праздник, куда можно прийти всей семьёй, выбрать оригинальные подарки для своих родных и близких на любой вкус и возраст. Она состоится в тюменском отеле «Евразия» 14 декабря с 13 до 18 часов. Также в программе детский показ новогодних костюмов, грандиозное чаепитие и сладкий стол, мастер-классы.
Юморист Михаил Жванецкий выступит с концертом на сцене Тюменской филармонии 14 декабря, начало в 19 часов.
13 декабря во дворце национальных культур «Строитель» пройдет областной фестиваль казачьей культуры «Благовест». Гости праздника смогут познакомиться с обычаями, традициями и бытом сибирских казаков. В рамках фестиваля будет организована выставка холодного оружия, снаряжения и униформы казаков разных эпох. В программе большого праздничного концерта — лирические и плясовые казачьи песни, лихие танцы, театрализованные миниатюры и много другое. Начало в 12 часов.
Провести 14 декабря с маралами, косулями, кабанами и милым кроликом предлагает мастерская путешествий «Рыжий слон». Они обитают на базе отдыха «Акватория». Подробности участия в экскурсии по телефонам: 8 (3452) 64-01-85, 68-36-85, 97-97-57.