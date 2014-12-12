Куда сходить в Тюмени в выходные: 12 — 14 декабря

«Ярмарка Доброты» — чудесный праздник, куда можно прийти всей семьёй, выбрать оригинальные подарки для своих родных и близких на любой вкус и возраст. Она состоится в тюменском отеле «Евразия» 14 декабря с 13 до 18 часов. Также в программе детский показ новогодних костюмов, грандиозное чаепитие и сладкий стол, мастер-классы.