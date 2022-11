Куда сходить в Тюмени в выходные: 12 — 14 декабря

14 декабря в концертно-танцевальном зале «Байконур» состоится фестиваль независимой, самобытной, космической музыки «Hope. Fest!» Сыграют МТКРСС (МОТОКРОСС) (Курган), Bingo Bandy Club (Курган), The Kates, Deep Sea Divers, All Engines, Nebraska, Silent Event Horizon, Too Many. Коллективы выступают в жанрах инди-рок, инди-поп, экспериментал, пиано-рок, пост-рок. Начало в 19 часов.