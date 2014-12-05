Минюст предложил отбирать машины у пьяных водителей

Как уточняет Коммерсант, поправки Минюста предусматривают помещение автомобиля нетрезвого или отказавшегося от освидетельствования водителя на штрафстоянку. После чего, чтобы получить ТС, потребуется подтвердить уплату залога, который должен быть равен максимальному штрафу за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Последний Минюст предлагает увеличить с 30 тысяч до 50 тысяч рублей.
При этом авторы инициативы забывают, что банковский перевод может идти несколько дней, а чтобы вернуть автомобиль, потребуется заплатить не только залог, но и стоимость эвакуации и хранения машины на штрафстоянке.
Впрочем, законопроект действующим законом, скорее всего, не станет: во-первых, водитель не обязан ничего платить до момента, пока постановление о назначении наказания не вступит в законную силу (нельзя забывать, что автомобилист может обжаловать действия ГИБДД). Во-вторых, задержанный под залог автомобиль может принадлежать другому лицу.