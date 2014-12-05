Минюст предложил отбирать машины у пьяных водителей

Как уточняет Коммерсант, поправки Минюста предусматривают помещение автомобиля нетрезвого или отказавшегося от освидетельствования водителя на штрафстоянку. После чего, чтобы получить ТС, потребуется подтвердить уплату залога, который должен быть равен максимальному штрафу за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Последний Минюст предлагает увеличить с 30 тысяч до 50 тысяч рублей.