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Тюменские бары спасают курильщиков от холода пледами

4 декабря 2014, 17:22
Антитабачный закон, коснувшийся заведений общепита, и суровый сибирский климат делают владельцев ресторанов изобретательными.
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Тюмень

Антитабачный закон, с 1 июля коснувшийся заведений общепита, и суровый сибирский климат делают владельцев ресторанов изобретательными.

В соседнем Екатеринбурге бар-ресторан «Огонек» обзавелся телогрейками, которые выдаются всем желающим выйти на улицу покурить.

В Тюмени рестораторы хоть и любят своих клиентов, но таких радикальных методов спасения их от холода во время курения не используют. NashGorod.ru удалось узнать только о нескольких барах, где посетителям на время курения выдают пледы — это Granny’s bar, новое заведение «Ржавый дед» на Хохрякова и Ticket to Dublin. «Если кому-то из посетителей станет холодно в зале, мы, конечно, тоже выдадим плед», — рассказал дедушка, который встречает гостей в «Ржавом деде».

Боимся, что от тюменских тридцатиградусных морозов никакие пледы не спасут.

#Новости#Рестораны#Тюмень#Ирина#Культура
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