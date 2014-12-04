Тюменские бары спасают курильщиков от холода пледами

В Тюмени рестораторы хоть и любят своих клиентов, но таких радикальных методов спасения их от холода во время курения не используют. NashGorod.ru удалось узнать только о нескольких барах, где посетителям на время курения выдают пледы — это Granny’s bar, новое заведение «Ржавый дед» на Хохрякова и Ticket to Dublin. «Если кому-то из посетителей станет холодно в зале, мы, конечно, тоже выдадим плед», — рассказал дедушка, который встречает гостей в «Ржавом деде».