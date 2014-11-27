Новые правила дорожного движения вступают в силу 29 ноября

С субботы вводится запрет на обгон на нерегулируемом пешеходном переходе вне зависимости от наличия на нем пешеходов. До сих пор обгон на пешеходных переходах запрещается лишь при наличии на них пешеходов. За нарушение правил обгона на пешеходном переходе сотрудники ГИБДД будут наказывать водителей по статье 12.15 ч. 4, а это штраф в пять тысяч рублей или лишение водительского удостоверения на срок от четырех до шести месяцев.
Еще один момент касается алгоритма действий при проезде нерегулируемых пешеходных переходов. Теперь водители автомобилей, следующих за притормозившим или остановившимся на нерегулируемом пешеходном переходе транспортным средством, также должны будут остановиться или снизить скорость.
Коснулись изменения в ПДД и пешеходов. Чтобы ночью идущих по обочине людей было лучше видно, им надлежит носить светоотражающую одежду. Правда, это касается только тех, кто идет вдоль дороги за пределами населенных пунктов.
К светоотражающим элементам или «фликерам» относятся специальные наклейки на одежду, браслеты, а также брелоки, цепляющиеся на сумки, рюкзаки, ремни. Стоят эти элементы сравнительно недорого — в среднем 50 рублей. И по оценкам экспертов, это вполне разумная цена для повышения безопасности пешеходов, особенно детей. Ведь фликеры отражают свет фар на расстоянии более 300 метров даже в дождь.
Штрафовать пешеходов за отсутствие фликеров начнут с 1 июля 2015 года — пока норма носит «рекомендательный характер». Да и наказание предусмотрено не слишком суровое. Согласно статье 12.29 ч. 1 «нарушение пешеходом или пассажиром ТС ПДД», это штраф 500 рублей или вовсе предупреждение.