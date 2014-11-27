Новые правила дорожного движения вступают в силу 29 ноября

С субботы вводится запрет на обгон на нерегулируемом пешеходном переходе вне зависимости от наличия на нем пешеходов. До сих пор обгон на пешеходных переходах запрещается лишь при наличии на них пешеходов. За нарушение правил обгона на пешеходном переходе сотрудники ГИБДД будут наказывать водителей по статье 12.15 ч. 4, а это штраф в пять тысяч рублей или лишение водительского удостоверения на срок от четырех до шести месяцев.