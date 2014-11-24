Новая неделя принесет в Тюмень переменчивую погоду

Вот и настала настоящая зима с ее крепкими морозами и холодными ветрами. Сегодня 24 ноября за окнами нашего города -21 градус. Западный ветер дует со скоростью 4 м/с. В небе ясно и солнечно. Ближе к обеду в воздухе установится температура -10 градусов, вечером похолодает на два градуса, весь день пройдет без осадков.

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