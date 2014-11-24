Новая неделя принесет в Тюмень переменчивую погоду

Как сообщается на сайте NashGorod.ru, во вторник 25 ноября ожидается значительное потепление. В светлое время суток столбики термометров покажут -5 градусов. Западный ветер наберет скорость 6 м/с. Вечером потеплеет на один градус, ветер ослабнет. День будет ясным и солнечным.
В среду 26 ноября будет еще теплее. Днем в воздухе установится температура 2 градуса ниже нуля. Скорость западного ветра составит 7 м/с. Прогнозируются осадки в виде небольшого снегопада. Вечером потеплеет до нуля градусов, а снегопад продолжится.
Четверг 27 ноября будет прохладным. Днем ожидается -14 градусов при северном ветре скоростью 3 м/с. Вечером похолодает до -20 градусов, ветер не изменит свой характер. Четвертый день этой недели пройдет без осадков.
По информации сайта GisMeteo.ru, в пятницу 28 ноября в светлое время суток в Тюмени будет -21 градус. Правда, ветер будет теплым южным, его скорость составит всего 2 м/с. Вечером похолодает на один градус, ветер усилится. В течение дня осадков не ожидается.
В субботу 29 ноября тюменцы могут спокойно отправляться на прогулку. В светлое время суток температура воздуха установится на отметке -9 градусов при юго-западном ветре скоростью 4 м/с. Днем ожидается небольшой снег. Вечером характер погоды не изменится, лишь потеплеет на один градус.
Воскресенье 30 ноября также будет благоприятным днем для прогулок на свежем воздухе. Днем столбики термометров покажут -8 градусов, скорость западного ветра составит 3 м/с, пройдет небольшой снег. Вечером потеплеет до -6 градусов, снегопад продолжится.
Фото: http://www.allfons.ru