В воскресенье в Тюмени объявлено штормовое предупреждение

Как сообщается на сайте NashGorod.ru, в понедельник 24 ноября с утра ожидается 19 градусов ниже нуля при холодном северо-западном ветре скоростью 3 м/с, к вечеру в воздухе установится температура -14 градусов. По прогнозам тюменского гидрометеоцентра, в ночные часы температура воздуха составит -23-27 градусов, а местами и до -34 градусов.