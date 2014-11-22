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В воскресенье в Тюмени объявлено штормовое предупреждение

22 ноября 2014, 12:01
Тюменский гидрометеоцентр сообщает: 23–24 ноября в Тюмени объявлено штормовое предупреждение. В эти дни ожидаются значительное снижение температуры воздуха и многочисленные неблагоприятные погодные явления.
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Тюмень

Тюменский гидрометеоцентр сообщает: 23–24 ноября в Тюмени объявлено штормовое предупреждение. В эти дни ожидаются значительное снижение температуры воздуха и многочисленные неблагоприятные погодные явления.

По прогнозу тюменского гидрометеоцентра, 23 ноября ожидаются сильный снег, метель, на дорогах возможны снежные заносы. В связи с этим просим автолюбителей быть предельно внимательными при управлении транспортными средствами.

В воскресенье 23 ноября прогнозируется резкое понижение температуры воздуха. В утренние часы похолодает до -15-20°, в течение дня — дальнейшее понижение температуры до -21-26 градусов. В северных районах Тюменской области днем и ночью столбики термометров покажут 22–27 градусов ниже нуля.

Как сообщается на сайте NashGorod.ru, в понедельник 24 ноября с утра ожидается 19 градусов ниже нуля при холодном северо-западном ветре скоростью 3 м/с, к вечеру в воздухе установится температура -14 градусов. По прогнозам тюменского гидрометеоцентра, в ночные часы температура воздуха составит -23-27 градусов, а местами и до -34 градусов.

Главам муниципальных образований, руководителям объектов экономики, объектов ЖКХ и жизнеобеспечения населения рекомендуется организовать проведение превентивных мероприятий по предупреждению возможных аварий и происшествий на территориях и объектах, обеспечить готовность соответствующих сил и средств для их ликвидации.

О всех происшествиях необходимо докладывать немедленно в оперативно — дежурную службу ЦУКС Главного управления МЧС России по Тюменской области по телефону: 8 (3452) 590–462.

Фото: http://mir24.net

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