В воскресенье в Тюмени объявлено штормовое предупреждение

Тюменский гидрометеоцентр сообщает: 23–24 ноября в Тюмени объявлено штормовое предупреждение. В эти дни ожидаются значительное снижение температуры воздуха и многочисленные неблагоприятные погодные явления.
По прогнозу тюменского гидрометеоцентра, 23 ноября ожидаются сильный снег, метель, на дорогах возможны снежные заносы. В связи с этим просим автолюбителей быть предельно внимательными при управлении транспортными средствами.
В воскресенье 23 ноября прогнозируется резкое понижение температуры воздуха. В утренние часы похолодает до -15-20°, в течение дня — дальнейшее понижение температуры до -21-26 градусов. В северных районах Тюменской области днем и ночью столбики термометров покажут 22–27 градусов ниже нуля.
Как сообщается на сайте NashGorod.ru, в понедельник 24 ноября с утра ожидается 19 градусов ниже нуля при холодном северо-западном ветре скоростью 3 м/с, к вечеру в воздухе установится температура -14 градусов. По прогнозам тюменского гидрометеоцентра, в ночные часы температура воздуха составит -23-27 градусов, а местами и до -34 градусов.
Главам муниципальных образований, руководителям объектов экономики, объектов ЖКХ и жизнеобеспечения населения рекомендуется организовать проведение превентивных мероприятий по предупреждению возможных аварий и происшествий на территориях и объектах, обеспечить готовность соответствующих сил и средств для их ликвидации.
О всех происшествиях необходимо докладывать немедленно в оперативно — дежурную службу ЦУКС Главного управления МЧС России по Тюменской области по телефону: 8 (3452) 590–462.
Фото: http://mir24.net