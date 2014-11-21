Суббота будет теплой, а в воскресенье ударят морозы

По информации сайта GisMeteo.ru, в воскресенье 23 ноября в город, наконец, придет зимняя погода. Прогнозируется резкое похолодание. Днем температура воздуха опустится до отметки -21 градус. Холодный северный ветер скоростью 6 м/с опустит температуру комфорта до -29 градусов. Вечером ожидается -23 градуса, но в связи с тем, что ветер слегка утихнет, температура комфорта составит 28 градусов ниже нуля. День будет пасмурным, но осадков в Тюмень не принесет.