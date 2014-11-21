nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Суббота будет теплой, а в воскресенье ударят морозы

21 ноября 2014, 10:41
Наступил последний рабочий день этой недели. Погода радует тюменцев теплой солнечной погодой, не вполне свойственной концу ноября. Сегодня 21 ноября за окнами всего один градус ниже нуля. В небе ясно, западный ветер дует со скоростью 5 м/с. Ближе к обеду потеплеет до нуля градусов, вечером температура воздуха сохранится на этой отметке. В течение дня без осадков.
Сюжет
Тюмень

Как сообщается на сайте NashGorod.ru, в первый выходной день уходящей недели, в субботу 22 ноября в светлое время суток столбики термометров покажут 0 градусов. Западный ветер наберет скорость 5 м/с. Ожидаются осадки в виде небольшого снега. Вечером в воздухе похолодает на один градус, характер ветра останется прежним, а снегопад продолжится.

По информации сайта GisMeteo.ru, в воскресенье 23 ноября в город, наконец, придет зимняя погода. Прогнозируется резкое похолодание. Днем температура воздуха опустится до отметки -21 градус. Холодный северный ветер скоростью 6 м/с опустит температуру комфорта до -29 градусов. Вечером ожидается -23 градуса, но в связи с тем, что ветер слегка утихнет, температура комфорта составит 28 градусов ниже нуля. День будет пасмурным, но осадков в Тюмень не принесет.

Фото: http://www.artfile.ru

#Новости#Выходные дни#Погода#Тюмень#Прогноз погоды#Катя#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25