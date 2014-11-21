Куда сходить в Тюмени в выходные: 21 — 23 ноября

Сорок нарядных пар — юные девушки в светлых платьях, юноши во фраках — закружатся в танцах на Венском балу, который пройдет в Тюмени в концертно-танцевальном зале «Империал» в субботу. Танцевать на балу будут не только дебютанты, но и рядовые тюменцы: билет может купить любой желающий. Его стоимость варьируется от 2500 до 10000 рублей в зависимости от места в зале, угощения. Dress code для леди — вечернее платье в пол, для джентльменов — фрак, смокинг или строгий костюм.