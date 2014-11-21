Куда сходить в Тюмени в выходные: 21 — 23 ноября

Венский бал и прогулки по непознанным уголкам города, концерт ДДТ и экскурсия с фонариками — о событиях этих выходных узнавайте из обзора NashGorod.ru.
Сорок нарядных пар — юные девушки в светлых платьях, юноши во фраках — закружатся в танцах на Венском балу, который пройдет в Тюмени в концертно-танцевальном зале «Империал» в субботу. Танцевать на балу будут не только дебютанты, но и рядовые тюменцы: билет может купить любой желающий. Его стоимость варьируется от 2500 до 10000 рублей в зависимости от места в зале, угощения. Dress code для леди — вечернее платье в пол, для джентльменов — фрак, смокинг или строгий костюм.
Посмотреть 3 фильма и развлечься можно 22 ноября в кинотеатре «Премьер» на таком событии, как «Киночь». Вашему вниманию киноленты «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I», «Интерстеллар», «Лучшее во мне». Вас ждут бесплатные напитки, конкурсы, игротека, татуировки хной, фотосеты. Стоимость — от 400 рублей.
Вечерняя театрализованная экскурсия с фонариками «Город засыпает…" пройдет 22 ноября в Тюмени. На фасадах старинных зданий при подсветке под определенным углом можно увидеть то, что днем порой не замечаешь! Начало в 20 часов. Подробности об участии по телефонам: 64-01-85, 93-70-88.
Научиться вести управленческие поединки можно 22 ноября в кофейне Friends, начало в 15 часов. Можно попробовать себя в любом из возможных сценариев жизни, увидеть себя в любой роли, победить или проиграть, тем самым оценить свои возможности в переговорах, увидеть свои сильные и слабые стороны, отработать навык публичных выступлений и умение владеть своими эмоциями, когда на тебя смотрят десятки людей.
Отправиться гулять в квадрате улиц Республики, Холодильная, 50 Лет Октября и Профсоюзная приглашает «Необычайная Тюмень». «Это скучные и ни на что не годные улицы. Это смерть всего живого. Титулованный экскурсовод и очкарик-краевед с нами вряд ли согласятся… Наша радость в ржавом гараже, мудрость наша — в рельсах, в заброшках Николя Фламель приоткрывает двери в алхимическое подземелье», — пишут организаторы. Встреча участников по адресу: Республики, 86 на остановке «Станкостроительный завод» в воскресенье в 11:00.
фото Дмитрия Изосимова
«Солнечный» приглашает детей на развлекательную программу «Круто, ты попал на ТВ». Обучение и игры, концерт, караоке, аквагрим, бесплатные попкорн и сладкая вата — все это и многое другое в субботу и воскресенье в торговом центре с 12 до18 часов.
Бесплатно обследоваться на глаукому можно будет в субботу с 8:30 до 14:00 в офтальмологическом диспансере и всех городских поликлиниках. 22 ноября в медучреждениях проходит День открытых дверей по активному выявлению глаукомы.
Официальное открытие стимпанк-бара «Ржавый дед» состоится 21 ноября. Вас ожидают вкуснейшие коктейли и фирменные настойки, лучшие дедули города, памятные призы и оригинальные подарки, сладости для всех гостей, welcome drink. Начало в 23 часа.
Фестиваль-конкурс народного творчества «Надежда Сибири» проходит 21 и 22 ноября в доме национальных культур «Строитель» (Республики, 179). В субботу с 11 до 13 часов здесь состоятся мастер-классы по народному пению, хореографии, декоративно-прикладному творчеству, исполнению на народных инструментах. С 14 до 16 пройдет гала-концерт и награждение победителей.
В рамках дней культуры финно-угорских и самодийских народов в «Строителе» 22 ноября с 14 до 17 часов пройдет демонстрация документальных фильмов о культуре и быте этих этносов, а 23 ноября с 14 до 19 часов состоится конкурсная программа «Моя большая финно-угорская семья».
Музыка
«Дедушки» отечественной рок-музыки группа «ДДТ» выступит в Тюмени в спорткомплексе «Центральном» 23 ноября. Музыканты сыграют нам программу «Прозрачный».
Культовый поэт и музыкант Сергей Калугин отправился в тур, посвященный 20-летию альбома Nigredo. В Тюмени он выступит 21 ноября на сцене клуба «Байконур» (Ленина, 4). Стоимость билетов — от 500 рублей.
Музыкальный дуэт диджея Нила и певицы и композитора Mischa выступит в баварском ресторане «Максимилианс» 21 ноября. Совместная работа с DJ NIL& Anthony El Mejor feat. Mischa — Amore Adios, четыре недели держалась в первой строчке хит-парада на радио MONTE-CARLO Старт в 00:00.
Органист и композитор Владимир Королевский 23 ноября сыграет в Тюменской филармонии. Владимир — штатный органист Волгоградского Центрального концертного зала с 2010 года. Начало в 19 часов.
Литературно-музыкальный проект с привлечением цитат из подлинных документов жизни и творчества И. С. Баха, рассказанный от лица Анны Магдалены Бах, представят в филармонии 23 ноября. Стоимость билетов: 600 — 1600 рублей.
Народный поющий поэт Александр Розенбаум 22 ноября в 19.00 выйдет на сцену Тюменской филармонии. В репертуаре — песни разных жанров — ленинградские, военные, казачьи, лирические.
Единственная регги команда тихоокеанского побережья, которая качает как тесные клубы так и тысячные стадионы «Марлины» 21 ноября в клубе Rocketa (Мурманская, 35). Билет на входе — 400 рублей.
23 ноября в клубе Байконур состоится грандиозная презентация нового альбома группы «Элизиум» — «Снегири и драконы»! Вместе с новыми песнями зрители услышат все любимые хиты команды. Билет — от 500 рублей.
Театр
Премьеру прошлого сезона театра «Буриме» спектакль «Мухи» http://www.nashgorod.ru/otdih/news/news69690.html по пьесе Сартра смогут увидеть тюменцы 21 и 22 ноября на «Сцене на Пятом» Тюменского драмтеатра.