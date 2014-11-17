В Тюмень не торопится приходить зима

Как сообщается на сайте NashGorod.ru, во вторник 18 ноября будет тепло. В светлое время суток столбики термометров покажут всего -3 градуса. Западный ветер подует со скоростью 4 м/с. Вечером в воздухе установится температура -6 градусов, ветер не усилится. Осадков во вторник в Тюмени не прогнозируется.
В среду 19 ноября в городе будет еще теплее. Днем столбики термометров покажут 0 градусов. Ожидаются осадки в виде небольшого снегопада. Скорость западного ветра составит 5 м/с. Вечером похолодает всего на один градус. Ветер утихнет, а снегопад прекратится.
По информации сайта GisMeteo.ru, четверг 20 ноября будет пасмурным, но теплым. В светлое время суток в воздухе установится температура -1 градус при западном ветре скоростью 5 м/с, ожидается небольшой снег. Вечером характер погоды не изменится.
В пятницу 21 ноября будет немного прохладнее. Днем в воздухе установится температура -9 градусов. Ветер будет холодным северо-западным, но легким. Его скорость составит всего 2 м/с. К вечеру температура воздуха опустится до 10 градусов ниже нуля. Ветер станет ласковым южным, его скорость составит 3 м/с.
Первый выходной день на этой неделе, суббота 22 ноября будет благоприятной для прогулок на свежем воздухе. В светлое время суток столбики термометров установятся на отметке -2 градуса. Западный ветер подует со скоростью 5 м/с. К вечеру похолодает на один градус, ветер слегка усилится. В течение всего дня ожидается снегопад.
Лишь во второй выходной день, воскресенье 23 ноября ожидается небольшое похолодание. Днем температура воздуха составит -8 градусов при северо-западном ветре скоростью 5 м/c. Вечером похолодает до -12 градусов, однако ветер утихнет. День будет ясным и не принесет в Тюмень осадков.
Фото: http://hallpic.ru