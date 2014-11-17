В Тюмень не торопится приходить зима

Первый выходной день на этой неделе, суббота 22 ноября будет благоприятной для прогулок на свежем воздухе. В светлое время суток столбики термометров установятся на отметке -2 градуса. Западный ветер подует со скоростью 5 м/с. К вечеру похолодает на один градус, ветер слегка усилится. В течение всего дня ожидается снегопад.