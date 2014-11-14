Погода в выходные: в Тюмени начинает холодать

Как сообщается на сайте NashGorod.ru, первый выходной день этой недели, суббота 15 ноября будет немного прохладной, но сильных морозов не прогнозируется. В светлое время суток столбики термометров установятся на отметке -2 градуса, западный ветер наберет скорость 3 м/с. Вечером в воздухе похолодает до -8 градусов, ветер немного усилится. Осадков в течение дня не ожидается.
По информации сайта GisMeteo.ru, в воскресенье 16 ноября в Тюмень придет похолодание. Днем ожидается 9 градусов ниже нуля при северо-западном ветре скоростью 2 м/с. Вечером столбики термометров покажут -11 градусов, ветер станет северным. Последний выходной текущей недели также не принесет в город осадков.
Фото: http://nibler.ru