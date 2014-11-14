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Погода в выходные: в Тюмени начинает холодать

14 ноября 2014, 11:33
Сегодня 14 ноября в Тюмени столбики термометров показывают -2 градуса. Холодный, но легкий северо-западный ветер дует со скоростью 2 м/с. Ближе к обеду ожидается похолодание до -5 градусов. Вечером температура воздуха опустится до 11 градусов ниже нуля, а ветер усилится до 5 м/с. День пройдет без осадков.
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Тюмень

Как сообщается на сайте NashGorod.ru, первый выходной день этой недели, суббота 15 ноября будет немного прохладной, но сильных морозов не прогнозируется. В светлое время суток столбики термометров установятся на отметке -2 градуса, западный ветер наберет скорость 3 м/с. Вечером в воздухе похолодает до -8 градусов, ветер немного усилится. Осадков в течение дня не ожидается.

По информации сайта GisMeteo.ru, в воскресенье 16 ноября в Тюмень придет похолодание. Днем ожидается 9 градусов ниже нуля при северо-западном ветре скоростью 2 м/с. Вечером столбики термометров покажут -11 градусов, ветер станет северным. Последний выходной текущей недели также не принесет в город осадков.

Фото: http://nibler.ru

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