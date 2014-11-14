Погода в выходные: в Тюмени начинает холодать

Как сообщается на сайте NashGorod.ru, первый выходной день этой недели, суббота 15 ноября будет немного прохладной, но сильных морозов не прогнозируется. В светлое время суток столбики термометров установятся на отметке -2 градуса, западный ветер наберет скорость 3 м/с. Вечером в воздухе похолодает до -8 градусов, ветер немного усилится. Осадков в течение дня не ожидается.