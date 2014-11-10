Участвуй в конкурсе «Юный Морозко-2014»

Жюри будет оценивать выступления конкурсантов по пятибалльной системе и определять победителей по следующим критериям: оригинальность сюжета, зрелищность, художественно-образное реквизита, артистизм и художественность исполнения; работа со зрительской аудиторией. В каждой номинации, возрастной категории присваиваются звания лауреатов I, II, III степеней. Лауреаты награждаются дипломами и памятными сувенирами. Все коллективы награждаются дипломами участника.