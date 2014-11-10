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Участвуй в конкурсе «Юный Морозко-2014»

10 ноября 2014, 09:01
В Тюмени открыт прием заявок на участие в юбилейном десятом открытом городском конкурсе новогодних игровых программ и театрализованных представлений «Юный Морозко-2014». Он состоится 5 декабря в Доме культуры «Поиск» (ул. Александра Пушкина, 10). Учредитель конкурса — департамент культуры администрации города Тюмени.

Участниками Х открытого городского конкурса смогут стать школьные, студенческие, любительские театры и студии, а также театральные коллективы учреждений дополнительного образования детей, клубных учреждений города Тюмени, подавшие заявки до 25 ноября по электронной почте [email protected] контактный тел. 795–435 (Сергей Юрьевич Позняков), факс 795–415. Возраст участников — с 3 до 18 лет.

Среди номинаций конкурса: «Лучшая новогодняя игровая программа», «Лучшее новогоднее театрализованное представление», «Лучший новогодний концертный номер», «Лучший сценарий новогодней игровой программы», «Лучший сценарий новогоднего театрализованного представления», «Лучшее музыкальное оформление игровой программы, театрализованного представления, концертного номера», «Лучший костюм «Юного Морозко» и «Юной Снегурочки», «Лучший зимний персонаж».

Жюри будет оценивать выступления конкурсантов по пятибалльной системе и определять победителей по следующим критериям: оригинальность сюжета, зрелищность, художественно-образное реквизита, артистизм и художественность исполнения; работа со зрительской аудиторией. В каждой номинации, возрастной категории присваиваются звания лауреатов I, II, III степеней. Лауреаты награждаются дипломами и памятными сувенирами. Все коллективы награждаются дипломами участника.

С положением конкурса и формой заявки можно ознакомиться на сайте департамента культуры администрации города Тюмени в разделе «Мероприятия/Положения».

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