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«Потеряшки» ждут помощи от любителей животных

8 ноября 2014, 11:51
В конце октября Благотворительный фонд помощи животным «Потеряшки» официально заявил о прекращении своей работы в связи с огромными долгами. Содержать и лечить около 700 животных, находящихся на попечении Фонда, очень накладно.
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Тюмень

Поэтому было принято решение объявить большой сбор на оплату долгов, вплотную заняться пристройством животных и не брать новых питомцев до стабилизации ситуации и закрытия всех «финансовых дыр».

Фонд начал рассылку писем по фирмам с просьбами помочь, но на сегодняшний день долг за ветобслуживание, зоогостиницу, зоотовары все еще не покрыт и составляет более 200 тысяч рублей. Организаторы просят всех неравнодушных не оставаться в стороне и помочь Фонду.

Напомним, что организация «Потеряшки» официально зарегистрирована в Тюмени в 2009 году. Она помогает собакам и кошкам, попавшим в беду, найти дом и хозяев: животных лечат, если необходима ветеринарная помощь, прививают и обязательно стерилизуют.

Кроме того, Фонд ведет активную просветительскую работу — проводит «Уроки добра» в тюменских школах, консультирует по вопросам правил содержания домашних животных в городских условиях, пропагандирует гуманные методы регуляции количества животных в городской среде. За время деятельности «Потеряшек» свой дом нашли более 7 тысяч кошек и собак. На сегодняшний день на попечении фонда около 700 собак и кошек.

Фонд существует исключительно на благотворительные пожертвования неравнодушных тюменцев — как частных лиц, так и организаций. Из-за полного закрытия приема животных в Фонд и без того наболевшая проблема бездомных животных в Тюмени станет еще острее.

Карта Альфа-банка — 4154 8169 3231 0233

Карта Сбербанка — 4276 6700 2995 9896

Мобильный кошелек QIWI 9091874413

Яндекс-Кошелек ЯК 41001873377481

Тюмень, ул. Ленина, 77, зоомагазин «Природа». В будни с 10 до 19 часов, в выходные — с 10 до 18. Пожертвования можно опустить в ящик с пометкой «на корма».

Филиал «Западно-Сибирский» ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК г. ХАНТЫ-МАНСИЙСК

р/с 407 038 104 000 30 000 234

БИК 047162782

ИНН 7204133072

КПП 720301001

ОГРН 1097200000105

к/с 301 018 1077 162 0000 782

Назначение платежа: на уставные цели

Эти и другие координаты в теме http://vk.com/topic-344600_18172410

Финансовая отчетность Фонда в теме http://vk.com/topic-344600_772206

#Новости#Потеряшки#Животные#Благотворительный фонд#Тюмень#Катя#Общество
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