«Потеряшки» ждут помощи от любителей животных

Фонд начал рассылку писем по фирмам с просьбами помочь, но на сегодняшний день долг за ветобслуживание, зоогостиницу, зоотовары все еще не покрыт и составляет более 200 тысяч рублей. Организаторы просят всех неравнодушных не оставаться в стороне и помочь Фонду.