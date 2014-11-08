«Потеряшки» ждут помощи от любителей животных

Поэтому было принято решение объявить большой сбор на оплату долгов, вплотную заняться пристройством животных и не брать новых питомцев до стабилизации ситуации и закрытия всех «финансовых дыр».
Фонд начал рассылку писем по фирмам с просьбами помочь, но на сегодняшний день долг за ветобслуживание, зоогостиницу, зоотовары все еще не покрыт и составляет более 200 тысяч рублей. Организаторы просят всех неравнодушных не оставаться в стороне и помочь Фонду.
Напомним, что организация «Потеряшки» официально зарегистрирована в Тюмени в 2009 году. Она помогает собакам и кошкам, попавшим в беду, найти дом и хозяев: животных лечат, если необходима ветеринарная помощь, прививают и обязательно стерилизуют.
Кроме того, Фонд ведет активную просветительскую работу — проводит «Уроки добра» в тюменских школах, консультирует по вопросам правил содержания домашних животных в городских условиях, пропагандирует гуманные методы регуляции количества животных в городской среде. За время деятельности «Потеряшек» свой дом нашли более 7 тысяч кошек и собак. На сегодняшний день на попечении фонда около 700 собак и кошек.
Фонд существует исключительно на благотворительные пожертвования неравнодушных тюменцев — как частных лиц, так и организаций. Из-за полного закрытия приема животных в Фонд и без того наболевшая проблема бездомных животных в Тюмени станет еще острее.
Карта Альфа-банка — 4154 8169 3231 0233
Карта Сбербанка — 4276 6700 2995 9896
Мобильный кошелек QIWI 9091874413
Яндекс-Кошелек ЯК 41001873377481
Тюмень, ул. Ленина, 77, зоомагазин «Природа». В будни с 10 до 19 часов, в выходные — с 10 до 18. Пожертвования можно опустить в ящик с пометкой «на корма».
Филиал «Западно-Сибирский» ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК г. ХАНТЫ-МАНСИЙСК
р/с 407 038 104 000 30 000 234
БИК 047162782
ИНН 7204133072
КПП 720301001
ОГРН 1097200000105
к/с 301 018 1077 162 0000 782
Назначение платежа: на уставные цели
Эти и другие координаты в теме http://vk.com/topic-344600_18172410
Финансовая отчетность Фонда в теме http://vk.com/topic-344600_772206