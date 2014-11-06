7 ноября в Тюмени объявлено штормовое предупреждение

Как сообщают синоптики, в светлое время суток 7 ноября столбики термометров опустятся до отметки -11 градусов. Весь день будет сопровождаться обильными осадками в виде снега. Местами в городе будут наблюдаться гололедные явления — автомобилистам стоит быть предельно внимательными на дорогах. Скорость порывистого северного ветра составит 15–17 м/с. Вечером в Тюмени ожидается 18 градусов ниже нуля.