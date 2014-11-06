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7 ноября в Тюмени объявлено штормовое предупреждение

6 ноября 2014, 16:33
По прогнозу Тюменского гидрометеоцентра, в пятницу 7 ноября в нашем городе ожидается резкое изменение погоды. В наш город идет настоящая зима с ее морозами и холодными ветрами.
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Тюмень

Как сообщают синоптики, в светлое время суток 7 ноября столбики термометров опустятся до отметки -11 градусов. Весь день будет сопровождаться обильными осадками в виде снега. Местами в городе будут наблюдаться гололедные явления — автомобилистам стоит быть предельно внимательными на дорогах. Скорость порывистого северного ветра составит 15–17 м/с. Вечером в Тюмени ожидается 18 градусов ниже нуля.

В субботу 8 ноября днем ожидается -9-14 градусов, температура воздуха вечером опустится до 17–22 градусов ниже нуля.

Главам муниципальных образований, руководителям объектов экономики, объектов ЖКХ и жизнеобеспечения населения рекомендуется организовать проведение превентивных мероприятий по предупреждению возможных аварий и происшествий на территориях и объектах, обеспечить готовность соответствующих сил и средств для их ликвидации.

Обо всех происшествиях необходимо докладывать в оперативно — дежурную службу ЦУКС Главного управления МЧС России по Тюменской области по телефону 8(3452)590–462.

Фото: http://www.plainblog.ru

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