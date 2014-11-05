На открытии баварского ресторана выступит ВИА «Волга-Волга»

ВИА «Волга-Волга» — музыкальная банда из Казани, на счету которой уже четыре авторских сборника и три кавер-альбома. Она исполняет авторские песни и музыкальные произведения советского кино, а также римейки на песни дискотек 70-х, 80-х, 90-х и нулевых.