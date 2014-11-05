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На открытии баварского ресторана выступит ВИА «Волга-Волга»

5 ноября 2014, 10:05
В Тюмени пройдет масштабное открытие — в нашем городе уже 6 ноября распахнет двери баварский клубный ресторан-пивоварня «Максимилианс». На открытии, которое продлится два дня, 6 и 7 ноября, выступит ВИА «Волга-Волга».
Сюжет
Тюмень

Тюменский «Максимилианс» — часть сети клубных ресторанов, уже работающих в крупных городах России. В четверг и пятницу вас ожидает веселое музыкальное действо с яркими костюмами, плясками и морем позитивных эмоций!

ВИА «Волга-Волга» — музыкальная банда из Казани, на счету которой уже четыре авторских сборника и три кавер-альбома. Она исполняет авторские песни и музыкальные произведения советского кино, а также римейки на песни дискотек 70-х, 80-х, 90-х и нулевых.

Сам лидер и художественный руководитель ВИА, Антон Салакаев, называет творчество «Волга-Волги» «ска-фолк-рок-бардаком»!

Убедитесь сами!

Сбор гостей в 23:00. Подробности по тел.: +7 (982) 972-29-41.

Баварский клубный ресторан «Максимилианс»: ул. 50 лет Октября, 8Б, деловой дом «Петр Столыпин».

#Новости#Рестораны#Концерты#Тюмень#Ирина#Культура
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