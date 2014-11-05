На открытии баварского ресторана выступит ВИА «Волга-Волга»

Тюменский «Максимилианс» — часть сети клубных ресторанов, уже работающих в крупных городах России. В четверг и пятницу вас ожидает веселое музыкальное действо с яркими костюмами, плясками и морем позитивных эмоций!
ВИА «Волга-Волга» — музыкальная банда из Казани, на счету которой уже четыре авторских сборника и три кавер-альбома. Она исполняет авторские песни и музыкальные произведения советского кино, а также римейки на песни дискотек 70-х, 80-х, 90-х и нулевых.
Сам лидер и художественный руководитель ВИА, Антон Салакаев, называет творчество «Волга-Волги» «ска-фолк-рок-бардаком»!
Убедитесь сами!
Сбор гостей в 23:00. Подробности по тел.: +7 (982) 972-29-41.
Баварский клубный ресторан «Максимилианс»: ул. 50 лет Октября, 8Б, деловой дом «Петр Столыпин».