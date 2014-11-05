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К концу недели в Тюмени значительно похолодает

5 ноября 2014, 11:19
Началась короткая рабочая неделя. Сегодня 5 ноября за тюменскими окнами слегка морозно. Столбики термометров показывают -2 градуса, юго-западный ветер дует со скоростью 4 м/с. Ближе к обеду температура воздуха установится на отметке 0 градусов. Вечером в городе похолодает на один градус. Осадков в течение дня не ожидается.
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Тюмень

Как сообщается на сайте NashGorod.ru, днем в четверг 6 ноября воздух прогреется до +2 градусов. Скорость юго-западного ветра составит 4 м/с. В светлое время суток осадков не прогнозируется. Вечером столбики термометров покажут 1 градус выше нуля, ветер утихнет, пройдет небольшой дождь.

По прогнозам сайта GisMeteo.ru, в пятницу 7 ноября днем ожидается похолодание. В светлое время суток столбики термометров опустятся до отметки -11 градусов. Скорость холодного северного ветра составит 6 м/с. Вечер ожидается морозным — температура воздуха составит 18 градусов ниже нуля при северном ветре скоростью 4 м/с. День пройдет без осадков.

В субботу 8 ноября уже с самого утра в Тюмени будет холодно, в воздухе установится температура -23 градуса. Скорость северо-восточного ветра составит 3 м/с. Ближе к обеду в городе ожидается 16 градусов ниже нуля, вечером потеплеет на один градус. Осадков в нашем городе не ожидается.

Погода в последний день этой недели, в воскресенье 9 ноября будет переменчивой. Утром в городе ожидается -20 градусов. Днем потеплеет до -10 градусов, вечером температура воздуха составит 14 градусов ниже нуля. На протяжении всего дня ветер будет южным, его скорость составит 4 м/с. Осадков не прогнозируется.

Фото: http://jobspapa.com

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