К концу недели в Тюмени значительно похолодает

В субботу 8 ноября уже с самого утра в Тюмени будет холодно, в воздухе установится температура -23 градуса. Скорость северо-восточного ветра составит 3 м/с. Ближе к обеду в городе ожидается 16 градусов ниже нуля, вечером потеплеет на один градус. Осадков в нашем городе не ожидается.