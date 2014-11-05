Более половины тюменцев продолжают доверять рублю

Те же, кто предпочитает получать зарплату в рублях (а таких 61% в 2014 году), свой выбор в 57% случаев обосновывают стабильностью — фиксированная зарплата не зависит от курса рубля. Сотрудница одной из тюменских компаний Юлия Шаркова говорит: «Я бы хотела, чтобы в нашей стране, да и по всему миру, как можно меньше использовали эти две валюты — доллары и евро, быть может, тогда этот неадекватный рост их курсов остановился бы. Я живу в России и хочу получать зарплату в рублях».