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Более половины тюменцев продолжают доверять рублю

5 ноября 2014, 12:22
В связи с продолжающимся падением курса рубля, рекрутинговый портал HeadHunter решил выяснить, многие ли сотрудники российских компаний хотели бы получать зарплату в долларах или евро, как изменилось количество желающих за последние годы, а также в чем они видят плюсы и минусы получения зарплаты в иностранной валюте.
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Тюмень

Оказалось, что отказаться от зарплаты в национальной валюте в пользу долларов или евро готовы 39% опрошенных, причем из года в год доля таких людей растет (2011 год — 25%, 2012 год — 34%). Стоит отметить, что желание получать зарплату в долларах или евро более характерно для работников Москвы и Санкт-Петербурга, чем для жителей Уральского региона — в долларах зарплату хотел бы получать каждый десятый (13%), а в евро — каждый пятый (22%).

Основной причиной предпочтения зарплаты в иностранной валюте является уверенность работников в том, что и доллар и евро будут продолжать расти (64%). При этом за последние два года эта уверенность значительно укрепилась (49% в 2012 году). Кроме того, на 5% стало больше тех, кто много путешествует, поэтому им удобнее получать зарплату в иностранной валюте (26% в этом году и 21% в 2012 году).

Основной причиной предпочтения зарплаты в иностранной валюте является уверенность работников в том, что и доллар и евро будут продолжать расти

Так, например, тюменка Ирина Гоок утверждает: «Я бы хотела получать зарплату в евро. Несмотря на то, что такое нововведение принесет некоторую нестабильность, потому что никто не знает, какой будет курс завтра-послезавтра, по моим наблюдениям, евро только растет и вряд ли будет падать».

Те же, кто предпочитает получать зарплату в рублях (а таких 61% в 2014 году), свой выбор в 57% случаев обосновывают стабильностью — фиксированная зарплата не зависит от курса рубля. Сотрудница одной из тюменских компаний Юлия Шаркова говорит: «Я бы хотела, чтобы в нашей стране, да и по всему миру, как можно меньше использовали эти две валюты — доллары и евро, быть может, тогда этот неадекватный рост их курсов остановился бы. Я живу в России и хочу получать зарплату в рублях».

Те же, кто предпочитает получать зарплату в рублях, свой выбор обосновывают стабильностью — фиксированная зарплата не зависит от курса рубля

Интересное мнение высказал житель нашего города Евгений Жернаков: «С курсом иностранной валюты постоянно что-то происходит, и обстановка в мире очень нестабильна, я не верю в европейскую и американскую валюту, скорее уж юани и фунты стерлингов бы подошли».

Стало больше и тех, кто предпочитает зарплату в рублях, потому что не путешествует по другим странам и не хранит зарплату в иностранной валюте (35% в 2014 году против 30% в 2012 году). Значительно больше за два года стало тех, кто просто доверяет рублю, а потому, предпочитает получать зарплату так же в рублях (29% в этом году и 18% в 2012 году).

Однако стоит отметить, что в случае, если рубль продолжит слабеть, каждый пятый сотрудник российской компании намерен предпринять попытку просить работодателя изменить валюту зарплаты.

Фото: http://rb7.ru

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