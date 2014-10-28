Водители автобусов поймали уже 50 нарушителей ПДД

Как сообщает пресс-служба городского управления ГИБДД, любителей объехать транспортные заторы по таким полосам и тех, кто привык парковать свои автомобили в заездных карманах остановочных пунктов, ждет неприятный сюрприз: теперь с ними будут бороться не только инспекторы ДПС, но и те, кто непосредственно страдает от нарушителей — водители автобусов и маршруток.50 записей нарушений ПДД, записанных на видеорегистраторы автобусов, уже переданы в ГИБДД. В ближайшее время нарушители будут привлечены к административной ответственности.