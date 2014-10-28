Водители автобусов поймали уже 50 нарушителей ПДД

Напомним, что «выделенки» на основных магистралях города появились два месяца назад. Несмотря на то, что полосы предназначены для движения исключительно общественного транспорта, многие автовладельцы продолжают передвигаться по выделенным полосам, мешая тем самым движению автобусов.
Как сообщает пресс-служба городского управления ГИБДД, любителей объехать транспортные заторы по таким полосам и тех, кто привык парковать свои автомобили в заездных карманах остановочных пунктов, ждет неприятный сюрприз: теперь с ними будут бороться не только инспекторы ДПС, но и те, кто непосредственно страдает от нарушителей — водители автобусов и маршруток.50 записей нарушений ПДД, записанных на видеорегистраторы автобусов, уже переданы в ГИБДД. В ближайшее время нарушители будут привлечены к административной ответственности.
Отметим, что ездить по таким полосам довольно накладно — в соответствии со ст. 12.17 КоАП РФ движение по полосе для маршрутных транспортных средств или остановка на указанной полосе карается штрафом в размере 1,5 тысяч рублей, за остановку или стоянку в местах остановки маршрутных транспортных средств или ближе 15 метров от таких мест ч. 3.1. ст. 12.19 Кодекса предусмотрен штраф в размере одной тысячи рублей.