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В России запретят продавать алкоголь лицам до 21 года

28 октября 2014, 09:52
Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Вячеслав Фетисов подготовил законопроект, который запретит продажу в России спиртных напитков лицам моложе 21 года. Сейчас это ограничение распространяется на граждан младше 18 лет.

Поправки в закон, считает автор, смогут оградить значительную часть молодежи от раннего пристрастия к алкоголю. Документ в ближайшее время будет внесен в Госдуму. Подобные законопроекты, в разработке которых Фетисов уже принимал участие, предлагались и ранее.

В 2012 и 2013 годах они не получили поддержки большинства парламентариев и были отклонены. Противники изменений заявляли, что Гражданский кодекс запрещает ограничивать в правах совершеннолетних россиян.

Позже члены Общественной палаты заметили, что сегодня это не может быть причиной отказа в принятии законопроекта, так как уже имеются примеры по ограничению определенных прав совершеннолетних граждан — например, депутатом Госдумы гражданин может стать лишь с 21 года.

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский считает, что «тема воспитания здоровой нации является одной из самых важных для нашей социальной политики». «Необходимо убедить депутатов Госдумы рассмотреть законопроект, который вносится второй раз, именно потому что он не потерял своей актуальности», — считает он.

Фото: http://www.vse-news.ru

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