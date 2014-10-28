В России запретят продавать алкоголь лицам до 21 года

Позже члены Общественной палаты заметили, что сегодня это не может быть причиной отказа в принятии законопроекта, так как уже имеются примеры по ограничению определенных прав совершеннолетних граждан — например, депутатом Госдумы гражданин может стать лишь с 21 года.