Новая неделя несет в Тюмень теплую погоду

В первый рабочий день этой недели за тюменскими окнами прохладно и солнечно. 27 октября столбики термометров показывают -9 градусов. Слабый западный ветер дует со скоростью 3 м/с. Ближе к обеду потеплеет на один градус, а вечером температура воздуха установится на отметке 10 градусов ниже нуля. Весь день пройдет без осадков.

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