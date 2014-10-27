Новая неделя несет в Тюмень теплую погоду

По информации с сайта NashGorod.ru, во вторник 28 октября днем будет тепло, столбики термометров покажут всего -2 градуса. Легкий юго-западный ветер наберет скорость 5 м/с, ожидаются осадки в виде снега. Вечером станет еще теплее, температура воздуха составит 0 градусов при ветре 7 м/с, снегопад продолжится.
Среда 29 октября встретит тюменцев плюсовой температурой. В светлое время суток воздух прогреется до +2 градусов, к вечеру станет еще на один градус теплее. Скорость ветра составит 5 м/с в юго-западном направлении. Однако на улицах нашего города будет грязно — на протяжении целого дня прогнозируются дожди.
Четвертый на этой неделе день 30 октября будет самым теплым и солнечным. Днем температура воздуха установится на отметке +4 градуса при теплом юго-западном ветре скоростью также 4 м/с. К вечеру столбики термометров опустятся на две отметки. Осадков в течение всего четверга не ожидается.
Как сообщается на сайте GisMeteo.ru, последний день октября будет прохладнее, но незначительно. В светлое время суток воздух прогреется до +1 градуса, слабый юго-западный ветер подует со скоростью 2 м/с. Вечером похолодает до -2 градусов, ветер усилится до 4 м/с. День 31 октября будет облачным, однако осадков не ожидается.
Первый день ноября и первый выходной этой недели будет относительно теплым. Днем в субботу ожидается +2 градуса при юго-западном ветре скоростью 2 м/с. Однако прогнозируются осадки в виде дождя. Вечером в Тюмени установится температура 0 градусов, дожди прекратятся.
Днем в воскресенье 2 ноября температура воздуха составит 1 градус ниже нуля при южном ветре скоростью 3 м/с. К вечеру похолодает на два градуса, ветер не усилится. День ожидается пасмурным, но осадков он в Тюмень не принесет.
Фото: http://nevseoboi.com.ua