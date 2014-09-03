Подросток сел за руль без разрешения и попал в ДТП

Mercedes и «Волга» столкнулись рано утром на ул. Тимуровцев, 49. Предварительно, водитель старенького Mercedes нарушил правила обгона. Водитель иномарки вышел из машины с девушкой и скрылся с места ДТП. Водитель «Волги» получил ушиб грудной клетки. По словам родителей, молодой человек, собственник Mercedes, нигде не работает и не учится, уехал на охоту. Обстоятельства аварии выясняются.