Подросток сел за руль без разрешения и попал в ДТП

7 дорожно-транспортных происшествий произошло на дорогах Тюменской области 2 сентября, в них погиб 1 человек, 12 получили травмы.
В деревне Осиновка Вагайского района на ул. Центральной в опору телефонной связи въехал мотоцикл ИЖ Юпитер5. За рулем находился 19-летний молодой человек, он погиб. Пострадали двое пассажиров 12-ти и 13-ти лет, дети получили травмы головы и ушибы. В виду труднодоступности местности сотрудники ГИБДД вылетели на место ДТП на вертолете.
В селе Викулово столкнулись Hyundai под управлением 34-летней женщины и ВАЗ2109 под управлением 15-летнего подростка. Предварительно, водитель Hyundai нарушила правила очередности проезда. Женщина получила перелом ребра и ушиб грудной клетки, у подростка перелом руки. Мальчик не имеет водительского удостоверения, отец постоянно учит его ездить на машине, в отсутствие родителя школьник сел за руль без разрешения.
Mercedes и «Волга» столкнулись рано утром на ул. Тимуровцев, 49. Предварительно, водитель старенького Mercedes нарушил правила обгона. Водитель иномарки вышел из машины с девушкой и скрылся с места ДТП. Водитель «Волги» получил ушиб грудной клетки. По словам родителей, молодой человек, собственник Mercedes, нигде не работает и не учится, уехал на охоту. Обстоятельства аварии выясняются.
Nissan, «Газель» и ВАЗ21140 столкнулись в Тюмени на ул. Харьковской, 69 из-за нарушения правил дистанции. В аварии пострадали 4 человека, в том числе 51-летний водитель «Газели» и 61-летняя водитель Nissan. У всех пострадавших ушибы и травмы головы.
В полдень в Тюмени столкнулись ВАЗ21102 и скутер Yamaha. 20-летний водитель автомобиля со стажем за рулем 1 год не пропустил скутериста. 17-летний водитель скутера получил травму головы и ушибы.
25-летнему мотоциклисту повезло меньше. На Салаирском тракте его мотоцикл Suzuki не пропустила «Нива». У водителя мотоцикла травмы внутренних органов и перелом ребер, сообщает госавтоинспекция Тюменской области.