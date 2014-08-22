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«Леонардо» приглашает на «Радость творчества»

22 августа 2014, 12:01
На днях галерею «Вояж» в Тюмени украсили картины и изделия хобби-гипермаркета «Леонардо». Компания организует фестиваль «Радость творчества», на котором каждый тюменец — от мала до велика — может изучить новинки для творчества и познать новое в рукоделии.
Сюжет
Дети

Горожан ждут 30 презентаций известных торговых марок, 15 популярных видов рукоделия, 60 мастер-классов и развлекательная программа.

Фестиваль «Радость творчества» — это достойное продолжение старинных ремесленных традиций региона и новый импульс для развития современного местного рукоделия. Он проходит в Тюмени впервые и всего три дня: 22–24 августа.

Тысячи увлекающихся творчеством людей, профессионалов и любителей соберутся вместе для обмена знаниями, опытом, знакомства с новой продукцией и, конечно же, общения. Каждый сможет задать вопросы производителям, узнать о новинках в мире рукоделия, поучаствовать в мастер-классах, научиться новым техникам и приёмам. Творческие люди, попав в такую среду, легко находят друзей и единомышленников.

Вас ждёт богатая развлекательная программа, составленная с учётом детской аудитории. Здесь есть, на что посмотреть и где проявить свои таланты: выставка творческих работ, конкурс детского рисунка, творческие конкурсы и многое другое.

Участвуют и взрослые, и дети. Для юных гостей — специальная программа. Приходите всей семьёй, интересных занятий хватит на всех!

Только с 22 по 24 августа

Фестиваль «Леонардо» открыт с 11.00 до 20.00 часов в галерее «Вояж» (Герцена, 94).

Вход — свободный!

Подробнее о фестивале здесь

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