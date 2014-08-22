«Леонардо» приглашает на «Радость творчества»

Тысячи увлекающихся творчеством людей, профессионалов и любителей соберутся вместе для обмена знаниями, опытом, знакомства с новой продукцией и, конечно же, общения. Каждый сможет задать вопросы производителям, узнать о новинках в мире рукоделия, поучаствовать в мастер-классах, научиться новым техникам и приёмам. Творческие люди, попав в такую среду, легко находят друзей и единомышленников.