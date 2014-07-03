В Тюмени запущена городская электричка

Уже сейчас любой тюменец может опробовать новый общественный транспорт. По словам чиновника, по маршруту поезд ходит 4 раза в день. В нем 6 вагонов на 110 пассажиров каждый. Протяженность пути составляет около 20 км, примерное время следования между двумя конечными станциями — примерно 40 минут. Поезд пока останавливается на пяти из семи существующих остановочных пунктов.
Стоимость проезда на городской электричке зависит от необходимой длины пути (километража), и составляет до 38 рублей, действуют также льготы для граждан — те же, что на пригородных поездах. «Позже тариф будет единый на всем протяжении следования, приравненный к автобусному», — уточнил Чистяков. Билет можно купить в кассах вокзала или у проводника.
С графиком следования поезда можно будет ознакомиться позже. Пока электричка работает в тестовом режиме. NashGorod.ru готовит расширенный материал об этом альтернативном виде транспорта. Следите за информацией.