В Тюмени запущена городская электричка

Стоимость проезда на городской электричке зависит от необходимой длины пути (километража), и составляет до 38 рублей, действуют также льготы для граждан — те же, что на пригородных поездах. «Позже тариф будет единый на всем протяжении следования, приравненный к автобусному», — уточнил Чистяков. Билет можно купить в кассах вокзала или у проводника.