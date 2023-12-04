Пригородные электрички

В Тюменской области до конца года появится еще 5 новых электропоездов

В Тюменской области до конца года появятся пять новых электропоездов для пригородных перевозок. Полностью подвижной состав будет обновлен в регионе в 2024 году. Об этом сообщил генеральный директор Свердловской пригородной компании Павел Кутловский.