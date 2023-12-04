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Пригородные электрички

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2023
В Тюменскую область пришел второй импортозамещенный электропоезд серии ЭП2ДМ
Еще один новый электропоезд ЭП2ДМ прибыл в Тюменскую область. Он уже вышел на линию и с 3 декабря выполняет рейсы по маршруту Вагай — Утяшево и обратно. Об этом «Нашему городу» рассказали в пресс-службе Свердловского филиала РЖД.
4 декабря 2023, 12:21
В Тюменской области до конца года появится еще 5 новых электропоездов
В Тюменской области до конца года появятся пять новых электропоездов для пригородных перевозок. Полностью подвижной состав будет обновлен в регионе в 2024 году. Об этом сообщил генеральный директор Свердловской пригородной компании Павел Кутловский.
7 октября 2023, 04:12
Первый рейс нового электропоезда запустили между Ишимом и Тюменью
Новый электропоезд ЭП2ДМ — №7341 начал курсировать между Ишимом и Тюменью. Первый рейс состоялся сегодня. В составе нового поезда шесть вагонов на 586 мест для пассажиров.
6 октября 2023, 06:31
В новой электричке Тюмень — Ишим — Тюмень число мест увеличат на две трети
Тюменские власти рассказали, сколько мест будет выделено в новом электропоезде, курсирующем по маршруту Тюмень — Ишим — Тюмень.
29 августа 2023, 04:52
Мест хватит всем: по маршруту Тюмень — Ишим запустят новый электропоезд
Жителей Тюменской области, страдающих от катастрофической нехватки мест в поезде Тюмень — Ишим, услышали. С сентября по маршруту начнет курсировать новый комфортабельный электропоезд вместимостью около 600 пассажиров.
28 августа 2023, 13:07
2022
В Тюменской области вырастут цены на билеты в пригородных поездах
В Тюменской области с 1 января 2023 года подорожает проезд в пригородных поездах. В частности, стоимость билетов на поезд Тюмень — Тобольск в вагоне первого класса вырастет с 800 до 848 рублей, в вагоне второго класса — с 518 до 549 рублей.
24 декабря 2022, 05:49
Тюменцы застряли в электричке из-за неисправности
В редакцию обратилась горожанка, которая оказалась в вагоне неисправной электрички. Женщина рассказала, что начало что-то шипеть, забегали люди в форме, погас свет.
13 ноября 2022, 17:03

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