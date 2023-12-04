nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Электрички

Выбрать дату
2023
В Тюменскую область пришел второй импортозамещенный электропоезд серии ЭП2ДМ
Еще один новый электропоезд ЭП2ДМ прибыл в Тюменскую область. Он уже вышел на линию и с 3 декабря выполняет рейсы по маршруту Вагай — Утяшево и обратно. Об этом «Нашему городу» рассказали в пресс-службе Свердловского филиала РЖД.
4 декабря 2023, 12:21
Готовьте денежки: в Тюменской области подорожает проезд в электричках и поездах
Стоимость проезда увеличится с 1 января 2024 года. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте правительства региона.
16 ноября 2023, 11:36
СвЖД временно поставила «Ласточку» на маршрут Тюмень — Ишим
На железнодорожный маршрут Тюмень — Ишим запустили «Ласточку». Электропроезд будет курсировать между городами до 16 октября вместо нового ЭП2ДМ. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.
14 октября 2023, 07:20
В новой электричке Тюмень — Ишим — Тюмень число мест увеличат на две трети
Тюменские власти рассказали, сколько мест будет выделено в новом электропоезде, курсирующем по маршруту Тюмень — Ишим — Тюмень.
29 августа 2023, 04:52
Пассажиры пожаловались на нехватку мест в популярной электричке Тюмень — Ишим
17 августа 2023, 12:56
2022
Тюменцы застряли в электричке из-за неисправности
В редакцию обратилась горожанка, которая оказалась в вагоне неисправной электрички. Женщина рассказала, что начало что-то шипеть, забегали люди в форме, погас свет.
13 ноября 2022, 17:03

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика