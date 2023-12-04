Электрички

В Тюменскую область пришел второй импортозамещенный электропоезд серии ЭП2ДМ

Еще один новый электропоезд ЭП2ДМ прибыл в Тюменскую область. Он уже вышел на линию и с 3 декабря выполняет рейсы по маршруту Вагай — Утяшево и обратно. Об этом «Нашему городу» рассказали в пресс-службе Свердловского филиала РЖД.