Тюменскому драмтеатру нужны мальчик и рояль

Инсценировкой спектакля «Доходное место» по пьесам А. Н. Островского и А. В. Сухово-Кобылина занимается русский писатель, лауреат российской букеровской премии 2009 года Елена Чижова. Инсценировка написана специально для Тюменского драмтеатра. Премьера спектакля состоится 16-17-18 мая.
Для участия в новом спектакле «Доходное место» театр ищет маленькое дарование — мальчика 8–10 лет, невысокого роста, с хорошими вокальными данными (тенор).
Если ваш ребенок не боится выступать перед публикой, артистичен и дисциплинирован, а главное, хочет выйти на большую сцену, пресс-служба театра просит прислать фотографию и краткую информацию до пятницы, 17 апреля, на электронный адрес [email protected]
Также театр ищет рояль в любом состоянии, и готов купить его или принять в дар. «Лучше — уже нерабочий, чтобы не жалко было переделывать. Он необходим для спектакля „Доходное Место“ как декорация», — уточняют в театре.
Все вопросы можно задать по телефону: 409–813, 8-919-941-98-41.