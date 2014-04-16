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Спектакль по новым пьесам Николая Коляды — в «Ангажементе»

16 апреля 2014, 09:37
Театр «Ангажемент» представляет премьеру — спектакль «3 в 1» по пьесам драматурга Николая Коляды. Наш театр получил право поставить их первым после самого Коляды.
Сюжет
Тюмень

У драматурга Николая Коляды нет пьесы «3 в 1», но есть три одноактных пьесы «Бубен и утюг» «Скрипка» и «Капсула времени». Режиссер Камиль Тукаев и художник Алексей Паненков объединили их в один спектакль под названием «3 в 1».

Пьесы совсем новые, и во время недавних гастролей «Коляда-театра» в Москве это знаменитая труппа и сам драматург презентовали их московской публике. Театр «Ангажемент» получил право первой постановки.

На премьеру 17 апреля приедет сам драматург. Останется ли он доволен работой Ангажемента? Согласится ли с таким объединением трех пьес под одним названием, у которых общее только место действия — несуществующий город Дощатов? Узнаем уже совсем скоро. Интрига только подогревает ожидание.

В спектакле заняты Леонид Окунев, Игорь Кудрявцев, Татьяна Пшеничникова, Екатерина Захарова, Надежда Емельянова, Ринат Гарифуллин, Ирина Нестерова, Светлана Соловьева, Дмитрий Анисимов, Никита Герасимов, Яна Швеина, Юлия Шек, Татьяна Лузина, Виталий Мигунов.

Премьера спектакля пройдет в «Ангажементе» 17 и 18 апреля в 19:00, 19 апреля в 18:00, 24 мая в 18:00.

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