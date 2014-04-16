Спектакль по новым пьесам Николая Коляды — в «Ангажементе»

У драматурга Николая Коляды нет пьесы «3 в 1», но есть три одноактных пьесы «Бубен и утюг» «Скрипка» и «Капсула времени». Режиссер Камиль Тукаев и художник Алексей Паненков объединили их в один спектакль под названием «3 в 1».