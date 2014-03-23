Яркий концерт в поддержку фильма

В развлекательном центре «Империал» 22 марта выступили: Баста, Смоки Мо, Тати, Словетский, АК-47, ТГК, Tony. По словам Василия Вакуленко, Гуф не смог приехать в Тюмень из-за внезапной болезни. Зато певица Тати порадовала зрителей нескольким треками из своего нового альбома: «Не буди меня», «Новый день».
Концерт в Тюмени не первый. Артисты уже побывали в Санкт-Петербурге, Калининграде, Уфе, Казани, Перми, Самаре, Челябинске, Екатеринбурге и Сургуте.
В связи с задержкой рейса из Сургута в Тюмень, обещанная организаторами автограф-сессия была отменена.
Ольга Нечаева
Фото Антона Сакерина