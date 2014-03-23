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Яркий концерт в поддержку фильма

23 марта 2014, 09:58
В Тюмени состоялся фестиваль в поддержку российского художественного фильма Ивана Курского «Газгольдер», премьера которого состоится в марте 2014 года.

В развлекательном центре «Империал» 22 марта выступили: Баста, Смоки Мо, Тати, Словетский, АК-47, ТГК, Tony. По словам Василия Вакуленко, Гуф не смог приехать в Тюмень из-за внезапной болезни. Зато певица Тати порадовала зрителей нескольким треками из своего нового альбома: «Не буди меня», «Новый день».

Концерт в Тюмени не первый. Артисты уже побывали в Санкт-Петербурге, Калининграде, Уфе, Казани, Перми, Самаре, Челябинске, Екатеринбурге и Сургуте.

В связи с задержкой рейса из Сургута в Тюмень, обещанная организаторами автограф-сессия была отменена.

Ольга Нечаева

Фото Антона Сакерина

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