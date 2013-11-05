«Ученый ботаник и знаменитый колдун»: русский балаган

Национальный характер, который так интересен при встрече с зарубежной литературой, трансформировался в сатирические портреты героев. К примеру, глава семейства Гатамхан-ага (Игорь Кудрявцев) оказался приземленным, практичным мещанином: ценность наук ему неведома. В тоже время ученый Мусье Жордан (Андрей Захаренко) до фанатизма зациклен на травах и цветах — его интересует только новая классификация растений. Вскрикивания, которые, кажется, так присущи носителям восточной культуры во многих моментах были неуместны и неискренни. Было и несколько движений из восточных танцев, к примеру, Шахбаз-бек таким образом пытался добиться внимания у своей невесты, а Гатамхан-ага просто важно вышагивал в своем доме.