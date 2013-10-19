«Записки на сгущенке»: тихие семейные вечера

Каждое отдельное воспоминание можно сложить в ящичек огромной картотеки, неважно в каком порядке эти ящички расположены, главное — там память сохранит драгоценные мгновения жизни. Такое решение использовала режиссер Олеся Невмержицкая при постановке спектакля «Клавдия» (пока что рабочее название), премьера которого состоялась в молодежном театре «Ангажемент» 12 октября.
На самом-то деле воспоминания Клавдии Гуленковой хранятся еще в более необычном месте, на этикетках от сгущенного молока. Родственники бережно отнеслись к прошлому своей бабушки и собрали ее записи в один альбом. Леонид Окунев заинтересовался такой диковинкой, и началась работа над постановкой «Клавдии». Мне кажется, ключевой темой стало воссоединение поколений. Благодаря центральному образу картотеки, память о Клаве Гуленковой, её переживания и воспоминания стали ощутимы для зрителей и родственников (по задумке режиссера они периодически появляются на сцене).
Совершенно новый для тюменской публики спектакль вызвал немало споров. Конечно, эстетика документального театра имеет свои недостатки. К примеру, необработанное слово (в драматургии этого спектакля нет ни одного выдуманного текста — все из архивов семьи и бесед с родственниками) утомляет, часто воспринимается только как информация (к примеру, подробности предсмертной жизни Клавдии). Некоторые режиссерские придумки кажутся слишком прямолинейными. Во второй части спектакля, актеры моют картотеку, пол, как бы очищают все от накопившихся переживаний. Мне этот ход кажется искусственным.
Некоторых зрителей в начале спектакля возмутило актерское «многоголосье»: актеры говорили все разом. Семейная пара начала возмущаться: «Триста рублей заплатить, чтобы слушать, как они перебивают друг друга?». Кто-то другой не мог сдержать смеха, на задних рядах после двадцати минут спектакля ушла целая компания. Мне кажется, что это показатель новизны спектакля. К тому же, недовольство отдельных личностей снизило раздражительность публики в целом. Зритель охотно погрузился в действо.
На сцене в этот раз реальная история — похоже на журналистику. Сначала мне показалось, что лучше бы дать информацию об этой замечательной семье в газете, написать очерк или снять документальный фильм, но после нескольких часов обдумывания увиденного родилась совсем другая мысль.
В театре дистанция между материалом и зрителем практически стирается, хороший зритель погружается в происходящее на сцене, не помня себя, и запоминает все, что только можно. В театре записки на сгущенке становятся по-настоящему понятными и близкими. Еще, в доказательство действенности этого спектакля, могу сказать, что в очередной раз погрузилась в рассказы моей бабушки о голодном военном времени, разлученных семьях.
Клавдия писала на сгущенке все, что думает и чувствует. Писала о своих мечтах и страхах, о своих повседневных заботах и трудностях. Упертая молодая девушка боролась с жизненными обстоятельствами, как могла. Молодость этой героини пришлась на военные годы. Война для тюменского человека была особенно сложной: вдалеке от сражений дни и ночи люди ждали, страдали, пытались найти смысл жизни в самом затруднительном положении. Клавдия будто вскользь говорит о том времени: «безотцовщина», одиночество, бесконечные расстояния между влюбленными. История этой личности делится на две части: после счастливо прожитых лет наступает старость и смерть. В это время все члены семьи ухаживают за старушкой по графику до самой ее смерти.
Спектакль необыкновенен тем, что все его реалии относятся почти к каждой тюменской семье. Больше всего меня поразила сцена семейного вечера. Петр (Денис Юдин) делает маленькую деревянную табуретку, Клавдия (Юлия Шек) строчит на расписной ручной машинке, что-то говорят по черно-белому телевизору. Вроде бы самые обычные занятия, но как много они говорят о нашей тюменской жизни. Мне видятся каждодневные непринужденные вечерние часы, которые мы проводим дома, спрятавшись ото всех за своими домашними делами. Может в этом уюте скрывается одиночество, может — неразрешимая для человеческой души проблема, может — тихая грусть…
Варвара Сополева
Фото из официальной группы «Ангажемента» http://vk.com/club5057269