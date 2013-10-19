«Записки на сгущенке»: тихие семейные вечера

Клавдия писала на сгущенке все, что думает и чувствует. Писала о своих мечтах и страхах, о своих повседневных заботах и трудностях. Упертая молодая девушка боролась с жизненными обстоятельствами, как могла. Молодость этой героини пришлась на военные годы. Война для тюменского человека была особенно сложной: вдалеке от сражений дни и ночи люди ждали, страдали, пытались найти смысл жизни в самом затруднительном положении. Клавдия будто вскользь говорит о том времени: «безотцовщина», одиночество, бесконечные расстояния между влюбленными. История этой личности делится на две части: после счастливо прожитых лет наступает старость и смерть. В это время все члены семьи ухаживают за старушкой по графику до самой ее смерти.