Коренная тюменка написала книгу о мистической истории города

Открывавший встречу писатель Сергей Козлов рассказал, что познакомился с Еленой, когда вместе с другими депутатами осматривал памятники Тюмени. «Мы как раз в рамках программы по сохранению культурного наследия обсуждали судьбу памятников в Тюмени: к сожалению, законом у нас многое не регламентировано, на региональном уровне такие вопросы не решить… И вот подходит к нам девушка, и начинает на полном серьезе говорить, мол, а вы знаете, здесь приведение пожарного ходило, а там было то и то… И нас определенно заинтересовала эта девушка», — поделился Сергей.