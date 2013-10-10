Коренная тюменка написала книгу о мистической истории города

Открывавший встречу писатель Сергей Козлов рассказал, что познакомился с Еленой, когда вместе с другими депутатами осматривал памятники Тюмени. «Мы как раз в рамках программы по сохранению культурного наследия обсуждали судьбу памятников в Тюмени: к сожалению, законом у нас многое не регламентировано, на региональном уровне такие вопросы не решить… И вот подходит к нам девушка, и начинает на полном серьезе говорить, мол, а вы знаете, здесь приведение пожарного ходило, а там было то и то… И нас определенно заинтересовала эта девушка», — поделился Сергей.
На презентации книги не раз звучало слово «мистика» — автор выбрала именно популярный стиль изложения. На встрече Елена рассказала гостям некоторые истории о своей работе. «Однажды я просматривала старые фотографии памятника Ленина, и на одной из них рука, которая сегодня у памятника опущена, была согнута. На всех остальных фотографиях она опять была прямая. Видимо, памятник либо меняли, либо это какая — то магия», — рассказала она.
Чтобы раскрыть тайны города, Елена побывала и детективом, и хорошим слушателем: книгу ей помогали создавать не только краеведы, но и обычные тюменцы. «Отрывки из книги я публиковала в местных газетах, и нередко со мной связывались читатели и рассказывали про новые факты и исторические события», — объяснила автор.
Корреспонденту NashGorod.ru Елена призналась, что ее любимая история из книги — легенда о подземных ходах в городе: как они появились, для чего, а самое главное — куда они в итоги должны привести спустившегося в них?
«Легенды и тайны Тюмени» — книга-фотоальбом, она содержит не только истории, но и раритетные снимки Тюмени конца XIX — начала XX веков. По словам представителей Тюменского дома печати, на издание, которое вышло тиражом 3 000 экземпляров, ушло 20 тонн германской краски и 20 тонн дорогой бумаги. Не успев выйти в продажу, книга стала редкостью, говорят издатели. Покупают ее, в основном, для подарков: цена подарочного издания — 1900 рублей. Фотоальбом уже представляет Тюмень в Сербии, Германии, Великобритании, Израиле и других странах.
Автор Елена Дубовская пообещала, что подготовит еще одну книгу, ведь в закромах её тайного сундука еще много историй.
Елена Яичникова