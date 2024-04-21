Краеведение

Такого наводнения не было 112 лет: паводок-2024 стал самым масштабным в истории

Наводнение 2024 года в Ишиме превышает по своим масштабам все наводнения ХХ века, начиная с 1912 года. Об этом сообщил ишимский краевед Геннадий Крамор.