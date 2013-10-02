Буйный водитель ударил инспектора в лицо

Инспектор ДПС попытался остановить автомобиль под управлением Долгих, но тот требование об остановке транспортного средства проигнорировал. Чуть позже инспектор увидел Долгих у магазина, распивавшим пиво. Полицейский предложил водителю сесть в служебный автомобиль и проехать в полицию для составления административных протоколов по ч. 2 ст. 12.7 (управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами) и ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ (невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства). В ответ на это Долгих прилюдно ударил инспектора кулаком в лицо, начал хватать его за форму. Было вызвано подкрепление. Пьяного буяна задержали и доставили в полицию.