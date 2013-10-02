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Буйный водитель ударил инспектора в лицо

2 октября 2013, 16:29
Прокуратура Сорокинского района направила в суд уголовное дело в отношении 22-летнего жителя села Большое Сорокино Ивана Долгих. Мужчина избил инспектора ДПС, теперь он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Следствием установлено, что в апреле текущего года суд лишил Долгих водительских прав за езду в нетрезвом состоянии на срок 1 год 10 месяцев. Между тем, вечером 16 июля он вновь пьяным сел за руль автомобиля ВАЗ-21120 и стал разъезжать по селу. Местная жительница сообщила об этом в полицию, рассказывают в пресс-службе областной прокуратуры.

Инспектор ДПС попытался остановить автомобиль под управлением Долгих, но тот требование об остановке транспортного средства проигнорировал. Чуть позже инспектор увидел Долгих у магазина, распивавшим пиво. Полицейский предложил водителю сесть в служебный автомобиль и проехать в полицию для составления административных протоколов по ч. 2 ст. 12.7 (управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами) и ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ (невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства). В ответ на это Долгих прилюдно ударил инспектора кулаком в лицо, начал хватать его за форму. Было вызвано подкрепление. Пьяного буяна задержали и доставили в полицию.

За совершение административных правонарушений Долгих был подвергнут административному аресту сроком на 7 суток и штрафу в размере 500 рублей.

Теперь ему предстоит понести и уголовную ответственность за применение насилия к стражу правопорядка. Прокуратура района утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Сорокинский районный суд для рассмотрения по существу.

Для сведения: санкция ч. 1 ст. 318 УК РФ предусматривает штраф в размере до 200 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 5 лет.

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