На телеэкраны выходит фильм «Тайна Абалакской иконы»

Второй фильм цикла «Тайна Абалакской иконы» посвящен Абалакской иконе «Знамение» Божьей Матери. Это чудотворная и самая почитаемая икона Богоматери в Сибири была написана в 1637 году в Тобольске. Когда в 1919 году к Тобольску подошла Красная армия, епископ Мефодий с адмиралом Колчаком вывезли ее из Абалакского монастыря Тобольска. С этого времени знаменитая икона считается утраченной. По одной версии, она была вывезена через Дальний Восток в Шанхай. По другой, икона каким-то образом появилась в центральной России и была передана в Третьяковскую галерею. Следующая версия привела в Австралию. Но в Покровской церкви города Кабраммате, в пригороде Сиднея, тоже оказалась копия иконы. Так где же подлинник? Поиски снова привели «Искателей» в Тобольск.