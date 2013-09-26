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На телеэкраны выходит фильм «Тайна Абалакской иконы»

26 сентября 2013, 10:58
В ближайшее воскресенье, 29 сентября, на телеканале «Культура» покажут фильм о тайнах Абалакской иконы, который снимали в нашей области этим летом.

Напомним, что в июле 2013 года в Тюменской области проходили съемки блока телепередач об истории и культуре региона для цикла «Искатели» телекомпании «Культура». На территории региона прошли съемки четырех видеосюжетов. Первый фильм цикла — «Священная тайна Сибири» выходил в эфир 22 и 23 сентября.

Второй фильм цикла «Тайна Абалакской иконы» посвящен Абалакской иконе «Знамение» Божьей Матери. Это чудотворная и самая почитаемая икона Богоматери в Сибири была написана в 1637 году в Тобольске. Когда в 1919 году к Тобольску подошла Красная армия, епископ Мефодий с адмиралом Колчаком вывезли ее из Абалакского монастыря Тобольска. С этого времени знаменитая икона считается утраченной. По одной версии, она была вывезена через Дальний Восток в Шанхай. По другой, икона каким-то образом появилась в центральной России и была передана в Третьяковскую галерею. Следующая версия привела в Австралию. Но в Покровской церкви города Кабраммате, в пригороде Сиднея, тоже оказалась копия иконы. Так где же подлинник? Поиски снова привели «Искателей» в Тобольск.

Фильм можно увидеть на канале «Культура» 29 сентября в 18:40 и 30 сентября в 01:55 (повтор).

#Новости#Абалак#Культура#Телевидение#Фильмы#Дарья
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