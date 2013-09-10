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В новом сезоне ТДТ заставит зрителей потрудиться

10 сентября 2013, 15:11
В новом сезоне творческая команда Тюменского драматического театра увеличит масштабы своей деятельности. Об этом рассказали директор театра Сергей Осинцев и исполняющий обязанности главного режиссера Александр Баргман. «Хочется, чтобы театр стал культурным центром города и области», — говорит Сергей Осинцев.

В новом сезоне творческая команда Тюменского драматического театра увеличит масштабы своей деятельности. Об этом рассказали директор театра Сергей Осинцев и исполняющий обязанности главного режиссера Александр Баргман. «Хочется, чтобы театр стал культурным центром города и области», — говорит Сергей Осинцев.

Театр расширил свой репертуар: жанровое разнообразие спектаклей на лицо. Александр Баргман работает над моноспектаклем «Крейцерова соната» (по произведению Льва Толстого) и невеселой «Карнавальной ночью». Режиссер из Израиля Михаил Теплицкий возьмется за постановку шекспировской пьесы «Сон в летнюю ночь». Новогодняя Премьера «Кота в сапогах» поручена Николаю Покотыло, а заместитель директора по творческой деятельности Кристина Тихонова работает над сценарием игровой программы по мотивам «Волшебника страны Оз». В настоящий момент зрители ждут премьеры «Женитьбы» (по пьесе Николая Гоголя) режиссера Павла Южакова.

Труппа, по словам театралов, будет работать с приглашенными педагогами. Хореограф и выдающийся театральный деятель Николай Реутов будет проводить мастер-классы с актерами и всеми желающими. Из Санкт-Петербургской театральной академии прибудет педагог по сценической речи Юрий Васильев. Руководство отмечает, творческие встречи — это уникальная возможность для воспитания труппы.

Спектакль «Бог Резни» Александра Баргмана едет на фестиваль в Липецк. «Старший сын» Евгении Никитиной отправится на фестиваль «Золотой витязь» в Москву. Также театр примет участие в благотворительном фестивале «Снежность» в Челябинске.

«Мы хотим сделать Тюмень театральным городом, чтобы театр вошел в жизнь людей. Главное — это живой театр, в который стремятся люди за ответами, за поиском смысла. Хватит ненужного развлечения, каждый спектакль — это исповедь. Театр — это счастливая возможность вернуться к своей сути, в жизни же мы отдаляемся от себя самих. В театре нужно трудиться и возвышаться над действительностью. Мы взорвем сознание зрителей," — так формулирует творческие задачи новый режиссер театра Александр Баргман. Творческая группа надеется, что тюменский зритель откликнется и более осмысленно заинтересуется театральной жизнью.

Варвара Сополева

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