В новом сезоне ТДТ заставит зрителей потрудиться

«Мы хотим сделать Тюмень театральным городом, чтобы театр вошел в жизнь людей. Главное — это живой театр, в который стремятся люди за ответами, за поиском смысла. Хватит ненужного развлечения, каждый спектакль — это исповедь. Театр — это счастливая возможность вернуться к своей сути, в жизни же мы отдаляемся от себя самих. В театре нужно трудиться и возвышаться над действительностью. Мы взорвем сознание зрителей," — так формулирует творческие задачи новый режиссер театра Александр Баргман. Творческая группа надеется, что тюменский зритель откликнется и более осмысленно заинтересуется театральной жизнью.