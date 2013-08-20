В Тюмени откроется еще 8 ресторанов KFC

Новый ресторан, который занял солидную площадь на 1 этаже ЦУМа, представители компании называют одним из самых больших и современных ресторанов быстрого обслуживания в Тюмени. Новый ресторан оформлен в стиле Spirit of Authenticity, его общая площадь составляет 118 кв.м., он занимает два этажа и рассчитан на 100 посадочных мест, сообщает пресс-служба компании.
«Открытие ресторана в крупных торговых центрах — приоритетное для нас направление, — сообщил директор по развитию Yum! Restaurants International (бренды KFC и Pizza Hut) Скотт Мезвински. — В ближайшее время мы планируем открыть в Тюмени еще 8 ресторанов, в том числе в ТЦ „Вояж“, достигнув, таким образом, первой важной отметки в 10 ресторанов в одном городе».
Под брендом KFC в России и СНГ работает 250 ресторанов, еще около 20 планируется открыть до конца этого года. Рестораны KFC специализируются на блюдах из курицы.
Фото с сайта http://www.grandtour.ru