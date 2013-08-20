В Тюмени откроется еще 8 ресторанов KFC

«Открытие ресторана в крупных торговых центрах — приоритетное для нас направление, — сообщил директор по развитию Yum! Restaurants International (бренды KFC и Pizza Hut) Скотт Мезвински. — В ближайшее время мы планируем открыть в Тюмени еще 8 ресторанов, в том числе в ТЦ „Вояж“, достигнув, таким образом, первой важной отметки в 10 ресторанов в одном городе».