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В Тюмени откроется еще 8 ресторанов KFC

20 августа 2013, 14:51
В ближайшее время в Тюмени планируют открыть еще 8 ресторанов бренда KFC. Сейчас в нашем городе работает два «куриных» заведения, одно из которых открылось в прошлую субботу.
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Тюмень

Новый ресторан, который занял солидную площадь на 1 этаже ЦУМа, представители компании называют одним из самых больших и современных ресторанов быстрого обслуживания в Тюмени. Новый ресторан оформлен в стиле Spirit of Authenticity, его общая площадь составляет 118 кв.м., он занимает два этажа и рассчитан на 100 посадочных мест, сообщает пресс-служба компании.

«Открытие ресторана в крупных торговых центрах — приоритетное для нас направление, — сообщил директор по развитию Yum! Restaurants International (бренды KFC и Pizza Hut) Скотт Мезвински. — В ближайшее время мы планируем открыть в Тюмени еще 8 ресторанов, в том числе в ТЦ „Вояж“, достигнув, таким образом, первой важной отметки в 10 ресторанов в одном городе».

Под брендом KFC в России и СНГ работает 250 ресторанов, еще около 20 планируется открыть до конца этого года. Рестораны KFC специализируются на блюдах из курицы.

Фото с сайта http://www.grandtour.ru

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