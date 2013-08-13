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Театр «Буриме»: три премьеры и новый худрук

13 августа 2013, 11:03
У театра «Буриме» появился новый художественный руководитель — выпускник кафедры режиссуры театра ТГАКИиСТ Денис Прутов.
Сюжет
Тюмень

Денис Прутов — актер, режиссер, неоднократный лауреат областной студенческой весны. Он дебютировал в 2013 году шокирующей постановкой «Эхо» по мотивам поэмы А. Блока «Двенадцать». Выделившись из актерского состава, он взял на себя ответственность руководить театром. Труппа единогласно приняла его предложение и готова к грядущим переменам.

Осенью в «Буриме» стартует третий театральный сезон — «Сезон огня». Так как новый художественный руководитель намерен кардинально поменять состояние театра, на грядущий сезон уже запланированы три премьеры.

На данный момент Денис заканчивает работу над спектаклем «Антон», который откроет новый сезон в театре «Буриме». Спектакль появится на камерной сцене Тюменской драматического театра уже в сентябре, сообщили в «Буриме».

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