Театр «Буриме»: три премьеры и новый худрук

Денис Прутов — актер, режиссер, неоднократный лауреат областной студенческой весны. Он дебютировал в 2013 году шокирующей постановкой «Эхо» по мотивам поэмы А. Блока «Двенадцать». Выделившись из актерского состава, он взял на себя ответственность руководить театром. Труппа единогласно приняла его предложение и готова к грядущим переменам.