Как мы искали идеальный стиль

Утащив в примерочную столько вещей, сколько можно за один раз, мы начали примерку. Я уже начала млеть от кружевной кофточки, как услышала строгий голос Екатерины: «Трикотаж нельзя!». Мягкие ткани чересчур облегают мой не слишком жесткий живот, а значит, идеальной фигуры в трикотаже не сделаешь. Идеально подходящие платья-футляры также пришлось отложить из-за их «неидеальной» длины. Та же история с юбками. Другой участнице повезло еще меньше. Из-за ее миниатюрного размера, ей пришлось выбирать те вещи, которые были ей впору. Еще одной девушке Екатерина посоветовала выбирать более подходящие стилевые сочетания, например, не надевать спортивную рубашку с классическими брюками.