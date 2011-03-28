Как мы искали идеальный стиль

Кто из девушек не мечтал оказаться в программе «Снимите это немедленно?». Если не на месте героини, получающей комплект новой красивой одежды, то в роли ведущей, превращающей неуклюжую дурнушку в ослепительную красотку? Стать стилистом самому себе тюменкам предложил портал «Страна красоты», организовав мастер-класс «Идеальный стиль».
Идея похода к имиджмейкеру была поначалу воспринята скептически. Советов по подбору гардероба для моего типа фигуры и цветотипа было читано достаточно. Зачем идти за помощью к человеку, манеры одеваться которого я никогда не видела? Однако было решено, что взгляд со стороны еще никому не мешал.
На последние два дня мастер-класса пришли удивительно красивые девушки. Казалось, что все они хотят просто получить подтверждение собственного совершенства. На деле оказалось, что кому-то сложно подобрать гардероб после рождения ребенка, кому-то — определиться со стилем из-за возраста, а кто-то хочет попробовать увидеть себя в новом образе. Лично у меня было желание получить совет: что никогда ни в коем случае не стоит покупать, поскольку при моей ненависти к долгим походам по магазинам всегда был велик соблазн купить то, что первое попалось под руку.
Молодцу все к лицу
Имиджмейкер агентства «Персонаж» Екатерина Бойкиня начала занятие с «разбора» наших лиц. Идеальная форма — овал. К нему и следует стремиться, если вы хотите стать «идеальной». Если же вам хочется подчеркнуть ваши выступающие скулы или азиатский разрез глаз — то «пожалуйста, никто не запрещает». Вот только детально рассмотреть свое отражение в зеркале и определить сильные стороны догадывается не каждая женщина. Как оказалось, все мои украшения, выбранные интуитивно, идеально подходили мне по цвету и по форме, подчеркивая пухлые губы. Услышав такой комплимент в свой адрес, непредвзятый журналист растаял и проникся глубоким доверием к стилисту.
Екатерина рассказала, как с помощью фактуры и рисунка ткани, формы аксессуаров подчеркнуть или сгладить резкие черты, то есть сформировать либо более женственный, либо более агрессивный стиль. «Человеку все подходит, главное — правильно подобрать», — пояснила стилист.
Геометрия тела
Далее Екатерина достала сантиметр. «Хорошо, что не весы», — подумала я и отправилась на моральную экзекуцию. Впрочем, опасаться было нечего. Имиджмейкер измерила лишь ширину плеч, талии и бедер. Большинство из нас оказались счастливыми обладательницами идеальной фигуры «Песочные часы», правда, с заниженной линией бедра. Иными словами, ноги коротки, а значит, нам прописаны каблуки и пояса. Кроме того, для равновесия нам следовало утяжелять верх рюшами, воланами и рукавами-фонариками.
Тепло или холодно?
Подбор идеальной цветовой гаммы гардероба я собиралась пропустить мимо ушей. Пару лет назад я убедила себя в том, что я «лето». Шкаф постепенно стали заполнять вещи, «запыленных, выгоревших» оттенков. При этом королевой мира я себя чувствовала, когда надевала красное или ультрамариновое. Какой-то подвох тут есть, думала я. И не зря. «Вы — контрастная зима, — пояснила Екатерина. — Вам идут яркие холодные оттенки». И тут я поняла, что не зря пошла на мастер-класс. Интуиция, наконец, договорилась с разумом, а значит, теперь можно выбирать те цвета, которые нравятся!
Впрочем, главное — это определить, холодные или теплые оттенки подсвечивают вашу кожу, не позволяя лицу потеряться на фоне вашего платья. Как рассказала имиджмейкер, сделать это можно экспериментальным путем, прикладывая к лицу платки разных цветов. Причем, самому разобраться в этих премудростях довольно сложно. Не каждый человек способен различать разнообразные оттенки одного и того же цвета. Впрочем, развить это умение возможно. «Ходите по выставкам, смотрите картины, любуйтесь природой», — предложила Екатерина.
За примерку денег не берут
Следующий день слушатели мастер-класса провели в магазине ORSAY, применяя теоретические знания на практике. «Мне нужно, чтобы вы сами смогли подобрать себе гармоничные комплекты», — поставила задачу стилист. Она добавила, что никто не заставляет покупать эту одежду, нужно просто научиться ее примерять: «Многие страдают комплексом покупателя, боятся навязчивого сервиса, поэтому берут в примерочную пару вещей, и этим довольствуются».
Утащив в примерочную столько вещей, сколько можно за один раз, мы начали примерку. Я уже начала млеть от кружевной кофточки, как услышала строгий голос Екатерины: «Трикотаж нельзя!». Мягкие ткани чересчур облегают мой не слишком жесткий живот, а значит, идеальной фигуры в трикотаже не сделаешь. Идеально подходящие платья-футляры также пришлось отложить из-за их «неидеальной» длины. Та же история с юбками. Другой участнице повезло еще меньше. Из-за ее миниатюрного размера, ей пришлось выбирать те вещи, которые были ей впору. Еще одной девушке Екатерина посоветовала выбирать более подходящие стилевые сочетания, например, не надевать спортивную рубашку с классическими брюками.
В итоге идеальный наряд все-таки удалось подобрать каждой. Кто-то выбрал идеальные брюки, кто-то — идеальное платье, кто-то — костюм. Чувство того, что уж в этом наряде ты, образно говоря, точно не сядешь в лужу, грело душу. Вот только по магазинам теперь ходить, скорее всего, будет еще проблематичнее: найти одежду, подходящую по размеру, цвету, покрою, фактуре ткани можно, но сложно.
Надежда Корнеева