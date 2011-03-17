Аварий и жертв ДТП стало меньше, но…

Эксперты считают, что запрет на употребление алкоголя может привести к коррупции. «У 70% водителей есть обычный, природный фон, который исчисляется в промилле, — это может быть сотая или тысячная часть, но прибор её засечёт. После чего инспектор предложит медицинское освидетельствование, и у водителя будет два пути: или пойти и документально подтвердить, что он пьян (пусть даже он и не пил), или договориться с инспектором на дороге. То есть взятка будет практически гарантирована, и инспекторы ГИБДД этим воспользуются», — высказал в беседе с журналистами свое мнение по проблеме глава московского отделения Федерации автомобилистов России Сергей Канаев.