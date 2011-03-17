Аварий и жертв ДТП стало меньше, но…

В Тюмени спокойнее?
По словам начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУВД по Тюменской области Анжелы Борисовой, сейчас по сравнению с началом прошлого года, ситуация на дорогах региона улучшается. Зарегистрировано меньше автомобильных аварий (правда, всего на две). Погибших в ДТП тоже стало чуть меньше, как и тех, кто получил ранения.
Но почему-то не все тюменцы, в том числе водители доверяют этим цифрам.
«По-моему, аварий меньше не стало, как и пострадавших. На дорогах становится сложнее ездить. Сейчас у людей все больше иномарок, скорость автомобильного потока постоянно растет. Чем больше машин, тем больше проблем», — сказал в беседе с корреспондентом Nashgorod.ru тюменский водитель-экспедитор Андрей Иванов.
По работе Андрею приходится часто ездить по югу области и увиденное его не особо радует. «Стационарных постов ГИБДД почти нет! Возле поселка Винзили и Боровое были два поста, еще один — возле ТЭЦ-2 на выезде из Тюмени, но они уже давно закрыты», — говорит Андрей.
Отсутствие стационарных постов ГИБДД дает водителям возможность нарушать скоростной режим, что приводит к трагедиям. В конце минувшего года и в начале этого, в Тюменской области уже было несколько крупных аварий с человеческими жертвами именно на загородных трассах.
По неподтвержденным данным, в районах области на 20% сократили численный состав патрулей. По нашей информации, распоряжение пришло «сверху» по линии Госавтоинспекции. «Сотрудников ГИБДД не хватает на загородных трассах, из-за этого многие водители нарушают скоростной режим», — считает член комитета по защите прав автомобилистов Тюменской области Денис Аханов.
Видеокамеры лучше, чем «сухой закон»
Ужесточение санкций за нарушения правил дорожного движения в форме повышения штрафов и запрета на алкоголь за рулем, пока не принесло свои плоды — на дорогах по-прежнему гибнет очень много людей. По общему количеству аварий наша страна сейчас занимает третье место в мире, после Украины и Египта, где ДТП еще больше. И хотя принятие закона о полном запрете употребления алкоголя за рулем несколько изменило ситуацию в лучшую сторону, говорить о кардинальных подвижках благодаря этой мере пока преждевременно.
Да и сам «сухой закон» могут скоро отменить потому, что он не соответствует международным нормам, в частности, Венской конвенции, по которой естественный уровень содержания этанола в крови может доходить до 0,2 промилле.
Эксперты считают, что запрет на употребление алкоголя может привести к коррупции. «У 70% водителей есть обычный, природный фон, который исчисляется в промилле, — это может быть сотая или тысячная часть, но прибор её засечёт. После чего инспектор предложит медицинское освидетельствование, и у водителя будет два пути: или пойти и документально подтвердить, что он пьян (пусть даже он и не пил), или договориться с инспектором на дороге. То есть взятка будет практически гарантирована, и инспекторы ГИБДД этим воспользуются», — высказал в беседе с журналистами свое мнение по проблеме глава московского отделения Федерации автомобилистов России Сергей Канаев.
Но как в таком случае бороться с повышенной аварийностью на дорогах? Возможно, в условиях постоянного роста числа автомобилей нужно увеличивать количество камер видеонаблюдения. Хотя бы на наиболее аварийных участках. После того, как устройства видеофиксации установили на крупнейших проспектах Москвы, аварийность там снизилась в среднем на 60–80%.
Другой путь — повышать численность инспекторов и строить новые стационарные посты ГИБДД. Здесь в пример можно привести соседний Казахстан. Около месяца назад в Южно-Казахстанской области провели профилактическое мероприятие — на несколько дней увеличили в два раза плотность нарядов дорожной полиции на трассах. И что в итоге? Всего за четыре дня количество аварий снизилось наполовину!
Михаил Захваткин
Фото с места аварии в Тюменском районе на федеральной трассе Тюмень-Омск; январь 2011 года.