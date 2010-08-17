nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Первым делом — самолеты

17 августа 2010, 14:28
Пожалуй, каждый из нас мечтает летать или хотя бы быть ближе к небу. Авиашоу «В гостях у ЮТэйр», которое пройдет в субботу в аэропорту Плеханово, делает эту мечту более осязаемой и близкой.
Сюжет
Тюмень

Пожалуй, каждый из нас мечтает летать или хотя бы быть ближе к небу. Авиашоу «В гостях у ЮТэйр», которое пройдет в субботу в аэропорту Плеханово, сделает эту мечту более осязаемой и близкой.

Что ждет тех, кто станет гостями авиашоу, организованного компанией «ЮТэйр»?

— по традиции — демонстрационные полёты воздушных судов, эксплуатируемых «ЮТэйр»: перед зрителями пролетят самолеты Ту-154, Boeing 737, Ту-134, ATR 72, CRJ 200, ATR 42, Ан-24 и Як-40;

— десантирование парашютистов с самолетов Ан-2, купольная акробатика;

— транспортировка тяжелой автомобильной техники самым грузоподъемным в мире вертолетом Ми-26Т;

— жителям и гостям Тюмени представится прекрасная возможность увидеть город с высоты птичьего полёта. Воздушные экскурсии будут совершаться на самолётах Ан-2 и вертолётах Ми-8 «ЮТэйр». Стоимость катания на вертолете — 500 руб., на самолете — 850 руб.;

— высокопрофессиональные экипажи продемонстрируют возможности вертолетов Ми-171 и Ми-8: высадка десанта, использование водосливного устройства, спасательные работы и т. д. Состоится показательный полет легкого вертолета «ЮТэйр» AS 355 производства компании Eurocopter;

— демонстрационные полеты спортивных самолетов и вертолетов;

культурно-развлекательная программа.

Кроме этого, авиашоу впервые станет площадкой для завершения вертолетных гонок на «Кубок КБ Миля» по маршруту Москва-Тюмень, посвященных 100-летию российской авиации.

В гонках, которые пройдут в три этапа — с 19 по 21 августа — примут участие 11 экипажей, состоящие как из профессиональных пилотов, так и любителей, сообщает Helicopter.su. Из них 8 на вертолетах Robinson, 1 — на Gazelle, 1 -на-Ка-226, 1 на-Ка-32. Общая протяженность маршрута 1777 км.

Финиш вертолетной гонки на кубок КБ Миля состоится 21 августа в 12.00 в Тюмени на аэродроме «Плеханово», где пройдет торжественная церемония награждения победителей. На закрытии мероприятия вертолет-Ка — 226, принимающий участие в гонках пронесет флаг Российской Федерации общей площадью более 1500 кв.м.

Вход — бесплатный. Начало в 11.00, аэропорт «Плеханово», сообщает служба по связям с общественностью авиакомпании «ЮТэйр».

#Новости#Авиашоу#Самолет#Тюмень#Сюжеты нашего города#Аналитические материалы#Ирина#Культура
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25