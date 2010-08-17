Первым делом — самолеты

Пожалуй, каждый из нас мечтает летать или хотя бы быть ближе к небу. Авиашоу «В гостях у ЮТэйр», которое пройдет в субботу в аэропорту Плеханово, делает эту мечту более осязаемой и близкой.

Сюжет Тюмень