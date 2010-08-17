Первым делом — самолеты

Пожалуй, каждый из нас мечтает летать или хотя бы быть ближе к небу. Авиашоу «В гостях у ЮТэйр», которое пройдет в субботу в аэропорту Плеханово, сделает эту мечту более осязаемой и близкой.
Что ждет тех, кто станет гостями авиашоу, организованного компанией «ЮТэйр»?
— по традиции — демонстрационные полёты воздушных судов, эксплуатируемых «ЮТэйр»: перед зрителями пролетят самолеты
— десантирование парашютистов с самолетов
— транспортировка тяжелой автомобильной техники самым грузоподъемным в мире вертолетом
— жителям и гостям Тюмени представится прекрасная возможность увидеть город с высоты птичьего полёта. Воздушные экскурсии будут совершаться на самолётах
— высокопрофессиональные экипажи продемонстрируют возможности вертолетов
— демонстрационные полеты спортивных самолетов и вертолетов;
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Кроме этого, авиашоу впервые станет площадкой для завершения вертолетных гонок на «Кубок КБ Миля» по маршруту
В гонках, которые пройдут в три этапа — с 19 по 21 августа — примут участие 11 экипажей, состоящие как из профессиональных пилотов, так и любителей, сообщает Helicopter.su. Из них 8 на вертолетах Robinson, 1 — на Gazelle, 1 -
Финиш вертолетной гонки на кубок КБ Миля состоится 21 августа в 12.00 в Тюмени на аэродроме «Плеханово», где пройдет торжественная церемония награждения победителей. На закрытии мероприятия
Вход — бесплатный. Начало в 11.00, аэропорт «Плеханово», сообщает служба по связям с общественностью авиакомпании «ЮТэйр».