Стали известны результаты тюменской выставки кошек "Звездный Союз"

Стали известны результаты выставки кошек "Звездный Союз", прошедшей 12 апреля в Выставочном зале. Всего на оценку была заявлена 91 кошка, но 6 по непонятным обстоятельствам не смогли присутствовать на выставке. Были представлены животные как местные, то есть тюменские, так и из других городов: Екатеринбурга, Челябинска, Тобольска, Кургана, Москвы, Новокузнецка.
На спецринге, проведенном московским экспертом Ириной Токмаковой, среди персов, экзотов победила тюменская кошечка персидской породы черепахового окраса MODERN IRISA MISS KISS. На 2-ом спецринге среди сфинксов Людмила Оганесян выбрала донского сфинкса голубого окраса BENTLEY STAR SPANGLED из Тюмени.
Среди домашних Ирина Токмакова лучшей признала тюменскую Люсю черепахового с белым окраса, а Людмила Оганесян - Алину (черепаховый табби с белым), поставив Люсю лишь на третье место.
В финале кастратов у Ирины Токмаковой выиграл кот породв экзотическая короткошерстная BLACK PEARL`S LOLLIPOP. У Л.Оганесян первое место занял скоттиш-фолд серебристо-черного пятнистого окраса Несквик.
В финале взрослых Ирина Токмакова отметила хайленд-фолда MC VELVET MILKA из Екатеринбурга, Людмила Оганесян на этот раз согласилась с мнением первого эксперта.
Приз зрительских симпатий получил черный мраморный кот породы мейн-кун FAVORITE ANGEL VENTURA.