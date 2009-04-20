Стали известны результаты тюменской выставки кошек "Звездный Союз"

Стали известны результаты выставки кошек "Звездный Союз", прошедшей 12 апреля в Выставочном зале. Всего на оценку была заявлена 91 кошка, но 6 по непонятным обстоятельствам не смогли присутствовать на выставке. Были представлены животные как местные, то есть тюменские, так и из других городов: Екатеринбурга, Челябинска, Тобольска, Кургана, Москвы, Новокузнецка.