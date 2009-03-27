Николай Караченцов возвращается на сцену

Примечательно, что Караченцов, несмотря на свое тяжелое состояние, не смог отказаться от привычки курить и даже спустя 20 минут после начала пресс-конференции вынужден был закурить прямо в зале. Поргина, рассказывая о повседневной жизни, сказала, что Караченцов сочиняет стихи, что они ходят с ним в театры, и он всегда адекватно реагирует на происходящее на сцене.