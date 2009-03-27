Николай Караченцов возвращается на сцену

Состояние самого актера, однако, пока не позволило рассказать об этом самостоятельно.
Как сообщил в пятницу на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" главный редактор газеты "Московская правда" Шод Муладжанов, чье издание выступило инициатором проекта, пьеса рассказывает о любовном треугольнике: Райнер Мария Рильке, Борис Пастернак и Марина Цветаева.
По произведению Азаровой уже был поставлен радиоспектакль, в котором роль Пастернака озвучил Николай Караченцов. "Теперь мы поставим этот спектакль на сцене (планируется, что Караченцов также сыграет роль Пастернака)", - рассказал Муладжанов.
Новый спектакль планируется показать 26-27 октября в Театре эстрады, и он будет посвящен 65-летию Караченцова. По словам Муладжанова, в первом отделении будет показан спектакль, а во втором все, кто хочет, будут поздравлять актера.
"Мы получили заявление от медиков, от Валентина Дикуля, который занимается реабилитацией Николая Петровича, что динамика его состояния очень позитивна и дает основание надеяться, что этот проект реален", - отметил Муладжанов.
Между тем, сам Караченцов, который также был участником пресс-конференции, никаких слов не произносил. Лишь когда его супруга, актриса театра Ленком Людмила Поргина громко и четко спросила его: "Коля! Ты не боишься? Скажи нет!", Караченцов сделал отрицательный жест головой, после чего его супруга сделала вывод: "Нет! Это самое главное".
Примечательно, что Караченцов, несмотря на свое тяжелое состояние, не смог отказаться от привычки курить и даже спустя 20 минут после начала пресс-конференции вынужден был закурить прямо в зале. Поргина, рассказывая о повседневной жизни, сказала, что Караченцов сочиняет стихи, что они ходят с ним в театры, и он всегда адекватно реагирует на происходящее на сцене.
Говоря же о задуманном проекте, она отметила: "Мы хотим доказать людям, что те, кто перенес серьезные испытания, не выброшен за борт. Вы можете летать, даже если у вас оторваны руки-ноги. В спектакле будет атмосфера напряженная до безумия любви".