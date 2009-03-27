nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Николай Караченцов возвращается на сцену

27 марта 2009, 17:40
Народный артист России Николай Караченцов, который четыре года назад в результате тяжелой автокатастрофы стал инвалидом, может вернуться на сцену 26 октября, в спектакле "Люблю - и больше ничего" по пьесе Аллы Азаровой "Грамматика бессонницы".

Состояние самого актера, однако, пока не позволило рассказать об этом самостоятельно.

Как сообщил в пятницу на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" главный редактор газеты "Московская правда" Шод Муладжанов, чье издание выступило инициатором проекта, пьеса рассказывает о любовном треугольнике: Райнер Мария Рильке, Борис Пастернак и Марина Цветаева.

По произведению Азаровой уже был поставлен радиоспектакль, в котором роль Пастернака озвучил Николай Караченцов. "Теперь мы поставим этот спектакль на сцене (планируется, что Караченцов также сыграет роль Пастернака)", - рассказал Муладжанов.

Новый спектакль планируется показать 26-27 октября в Театре эстрады, и он будет посвящен 65-летию Караченцова. По словам Муладжанова, в первом отделении будет показан спектакль, а во втором все, кто хочет, будут поздравлять актера.

"Мы получили заявление от медиков, от Валентина Дикуля, который занимается реабилитацией Николая Петровича, что динамика его состояния очень позитивна и дает основание надеяться, что этот проект реален", - отметил Муладжанов.

Между тем, сам Караченцов, который также был участником пресс-конференции, никаких слов не произносил. Лишь когда его супруга, актриса театра Ленком Людмила Поргина громко и четко спросила его: "Коля! Ты не боишься? Скажи нет!", Караченцов сделал отрицательный жест головой, после чего его супруга сделала вывод: "Нет! Это самое главное".

Примечательно, что Караченцов, несмотря на свое тяжелое состояние, не смог отказаться от привычки курить и даже спустя 20 минут после начала пресс-конференции вынужден был закурить прямо в зале. Поргина, рассказывая о повседневной жизни, сказала, что Караченцов сочиняет стихи, что они ходят с ним в театры, и он всегда адекватно реагирует на происходящее на сцене.

Говоря же о задуманном проекте, она отметила: "Мы хотим доказать людям, что те, кто перенес серьезные испытания, не выброшен за борт. Вы можете летать, даже если у вас оторваны руки-ноги. В спектакле будет атмосфера напряженная до безумия любви".

#Новости#Актёры#Театр#Таня#Культура
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25