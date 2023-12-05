В сериале «Слово пацана» актер из Тюмени сыграл роль «Зимы»

Уроженец Тюмени Лев Зулькарнаев снялся в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Актеру досталась роль «Зимы» — подростка из дворовой банды.