В Тюмени к 20 годам заключения приговорен убийца, 8 лет скрывавшийся от правосудия

Следствием установлено, что он в областном центре 6 сентября 2000 года около 9 часов совершил вооруженное разбойное нападение и убийство 54-летнего водителя, занимавшегося частным извозом.
В то утро Бажин на перекрестке улиц Севастопольская и 50 лет Октября в Тюмени остановил автомашину «ВАЗ-21074», которой управлял 54-летний водитель и договорился с ним о поездке в Заречный микрорайон. В безлюдном месте злодей заставил пожилого человека остановиться и потребовал отдать ему автомобиль. Получив отказ, Бажин из охотничьего ружья застрелил водителя. Оставив тело убитого на дороге, злоумышленник на похищенном автомобиле скрылся с места происшествия. Через два часа после завладения машиной Бажин вынужден был бросить ее в лесу. По дороге злодея попытались остановить сотрудники ДПС, но он не подчинился требованиям милиционеров и на большой скорости промчался мимо. Работники милиции нашли брошенный в лесу автомобиль и обнаружили в нем кровь, документы пожилого человека, а также отпечатки пальцев. Впоследствии выяснилось, что отпечатки пальцев принадлежат Бажину, а документы и кровь – потерпевшему.
Преступление в течение нескольких лет было не раскрыто. В 2002 году Бажин добровольно ушел служить в Вооруженные силы по контракту. Служба проходила на Северном Кавказе. Его задержали только 8 января 2008 года, сообщает прокуратура области.
В ходе следствия и судебного разбирательства Бажин отрицал свою причастность к разбойному нападению и убийству, заявляя, что эти преступления совершил его отец, который умер в 2004 году.
Участвующий в деле государственный обвинитель прокуратуры Тюменской области в суде убедительно опровергла эту циничную версию. На основании представленных ею доказательств присяжные заседатели признали Павла Бажина виновным по п. «в» ч.4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) и п. «з» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем). Тюменский областной суд на основании вердикта присяжных приговорил Бажина к 20 годам заключения с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.