В Тюмени к 20 годам заключения приговорен убийца, 8 лет скрывавшийся от правосудия

В то утро Бажин на перекрестке улиц Севастопольская и 50 лет Октября в Тюмени остановил автомашину «ВАЗ-21074», которой управлял 54-летний водитель и договорился с ним о поездке в Заречный микрорайон. В безлюдном месте злодей заставил пожилого человека остановиться и потребовал отдать ему автомобиль. Получив отказ, Бажин из охотничьего ружья застрелил водителя. Оставив тело убитого на дороге, злоумышленник на похищенном автомобиле скрылся с места происшествия. Через два часа после завладения машиной Бажин вынужден был бросить ее в лесу. По дороге злодея попытались остановить сотрудники ДПС, но он не подчинился требованиям милиционеров и на большой скорости промчался мимо. Работники милиции нашли брошенный в лесу автомобиль и обнаружили в нем кровь, документы пожилого человека, а также отпечатки пальцев. Впоследствии выяснилось, что отпечатки пальцев принадлежат Бажину, а документы и кровь – потерпевшему.