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Тюменцы познакомятся с древними породами домашних кошек

27 февраля 2009, 14:27
В грядущие выходные в спорткомплексе «Здоровье» состоится выставка кошек.
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Тюмень

В грядущие выходные в Тюмени состоится выставка кошек. На ней будет представлено более 150 домашних животных таких пород, как мейн-кун, абиссинская кошка, русская голубая, шотландская вислоухоя, корниш-рекс и др. За звание лидера поборются не только кошки с тюменской пропиской, но и мурлыки из Кургана, Омска и Екатеринбурга.

Оценивать животных приедут известные специалисты: ведущий генетик России по фелинологии Инна Шустрова (Москва), а также эксперты международной категории Инна Клик (Омск) и Евгений Мячковский (Казахстан). Победитель выставки получит в подарок медаль и корм премиум-класса.

Кроме того, на выставке можно будет купить щенков и котят. Также в продаже будут фиалки. Всего представят более 20 сортов этих цветов.

Главными организаторами мероприятия выступают Тюменское областное объединение любителей животных и клуб любителей кошек «Лунная грация».

Отметим, что выставка будет работать в спорткомплексе «Здоровье» 28 февраля и 1 марта с 10.00 до 18.00. Билет для взрослых стоит 120 рублей, для детей – 80 рублей.

#Новости#Тюмень#Животные#Таня#Культура
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