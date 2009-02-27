Тюменцы познакомятся с древними породами домашних кошек

В грядущие выходные в Тюмени состоится выставка кошек. На ней будет представлено более 150 домашних животных таких пород, как мейн-кун, абиссинская кошка, русская голубая, шотландская вислоухоя, корниш-рекс и др. За звание лидера поборются не только кошки с тюменской пропиской, но и мурлыки из Кургана, Омска и Екатеринбурга.
Оценивать животных приедут известные специалисты: ведущий генетик России по фелинологии Инна Шустрова (Москва), а также эксперты международной категории Инна Клик (Омск) и Евгений Мячковский (Казахстан). Победитель выставки получит в подарок медаль и корм премиум-класса.
Кроме того, на выставке можно будет купить щенков и котят. Также в продаже будут фиалки. Всего представят более 20 сортов этих цветов.
Главными организаторами мероприятия выступают Тюменское областное объединение любителей животных и клуб любителей кошек «Лунная грация».
Отметим, что выставка будет работать в спорткомплексе «Здоровье» 28 февраля и 1 марта с 10.00 до 18.00. Билет для взрослых стоит 120 рублей, для детей – 80 рублей.