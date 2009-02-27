Тюменцы познакомятся с древними породами домашних кошек

В грядущие выходные в Тюмени состоится выставка кошек. На ней будет представлено более 150 домашних животных таких пород, как мейн-кун, абиссинская кошка, русская голубая, шотландская вислоухоя, корниш-рекс и др. За звание лидера поборются не только кошки с тюменской пропиской, но и мурлыки из Кургана, Омска и Екатеринбурга.