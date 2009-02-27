«Магия Моды» покорит Тюмень

Организованный администрацией города фестиваль в нынешнем году станет уже седьмым по счету и одним из самых крупных и запоминающихся. 3 марта Тюменский драматический театр распахнет двери для гостей и участников конкурса. По словам Анатолия Канова, начальника управления по товарному рынку и услугам администрации Тюмени, а также председателя оргкомитета «Магия Моды», в этом году география и общее количество участников значительно расширилось. Если раньше конкурс профессионального мастерства можно было назвать городским, то сейчас он вырос из этого статуса – 80 участников из Тюмени, Тобольска, Сургута, Заводоуковска, Ишима и Ялуторовска, оценивать мастерство которых будет жюри, в состав которого входят профессионалы известные на мировом уровне, служат лучшим тому подтверждением. К тому же, в 2009 году «Магия Моды» пройдет совместно с другим не менее известным мероприятием под названием «Фестиваль Невест». Другим приятным сюрпризом станет дебют двух новых конкурсных номинаций: «Бизнес-солнце» (на лучшее предприятие индустрии загара) и «Портрет и мода», посвященных конкурсу фоторабот.
Несмотря на ранг фестиваля, по сути «Магия Моды» не что иное, как конкурс профессионального мастерства для парикмахеров, визажистов, мастеров ногтевого сервиса и фотографов, работающих в сфере моды. «Соревновательную» программу фестиваля по традиции дополняют различные тренинги и мастер-классы от лучших представителей индустрии красоты. В этом году именно они стали профессиональными спонсорами конкурса и обеспечивают оснащение и отчасти обучение участников «Магии». Во главе угла, как обычно, работа и обучение, повышение уровня мастерства и престижа профессии. Заместитель главы администрации города Тюмени Александр Буров пообещал проработать идею социальной рекламы, для популяризации этой профессиональной сферы. Но и без того фестиваль популярен не только среди работников индустрии красоты, которым он служит стартовой площадкой в большой мир моды и ступенью в карьерном росте, но и простым обывателям, интерес которых подтверждают практически полностью раскупленные билеты на финальное шоу фестиваля. А посмотреть там будет на что.
Организаторы не стали раскрывать все секреты, но все же поделились некоторой информацией по фестивалю. Так, кроме непосредственно конкурсных выступлений, запланированы показы коллекций тюменских кутюрье, а также фотовыставка. Куратор фотоконкурса Андрей Черепанов рассказал, что заявку на участие подали 14 участников, представивших около ста работ в трех номинациях. По окончании фестиваля все снимки будут представлены на всеобщее обозрение в ТРЦ «Фаворит». Модельеры продемонстрируют свои творения на гала-шоу. Максим Некрасов представит прошлогоднюю коллекцию «Глянец», но в новом прочтении, демонстрирующей образ женщины-хищницы. Хранительницу семейного очага явит Людмила Шешенина в коллекции «Ассорти», демонстрирующей срез работы мастерской за несколько лет. Наталья Светличная подготовила «Шоколадный коктейль» из радости, красоты и шика, которых так не хватает в жизни. Работами в стиле пэтч-ворк (изделия из лоскутов) пообещала удивить Евгения Макаридина.
Познакомиться со всей палитрой моды можно будет третьего марта в Тюменском драмтеатре, который на один день превратится из обители муз в самый настоящий оазис моды, красоты и стиля.