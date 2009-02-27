«Магия Моды» покорит Тюмень

Организованный администрацией города фестиваль в нынешнем году станет уже седьмым по счету и одним из самых крупных и запоминающихся. 3 марта Тюменский драматический театр распахнет двери для гостей и участников конкурса. По словам Анатолия Канова, начальника управления по товарному рынку и услугам администрации Тюмени, а также председателя оргкомитета «Магия Моды», в этом году география и общее количество участников значительно расширилось. Если раньше конкурс профессионального мастерства можно было назвать городским, то сейчас он вырос из этого статуса – 80 участников из Тюмени, Тобольска, Сургута, Заводоуковска, Ишима и Ялуторовска, оценивать мастерство которых будет жюри, в состав которого входят профессионалы известные на мировом уровне, служат лучшим тому подтверждением. К тому же, в 2009 году «Магия Моды» пройдет совместно с другим не менее известным мероприятием под названием «Фестиваль Невест». Другим приятным сюрпризом станет дебют двух новых конкурсных номинаций: «Бизнес-солнце» (на лучшее предприятие индустрии загара) и «Портрет и мода», посвященных конкурсу фоторабот.