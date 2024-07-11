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Рыбалка и охота

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2024
Клёв — будь здоров! Лучшие места для летней рыбалки в Тюмени
11 июля, 08:33
Прощайте, карась и осетр! В водоемах Тюменской области массово вымирает рыба
6 июня, 07:09
Тысяча за спиннинг, а за улов — десятки. Сколько стоит платная рыбалка в Тюмени
14 мая, 10:40
Тюменцам из-за паводка запретили охотиться до 16 июня
Губернатор Тюменской области Александр Моор ввел ограничения на весеннюю охоту до 16 июня 2024 года.
19 апреля, 13:14
«Ловись, рыбка большая!»: ТОП-5 мест для зимней рыбалки в Тюменской области
12 января, 07:57
2023
Житель Тюмени выловил в реке гигантского судака с «ирокезом»
В России сегодня отмечают профессиональный праздник рыбаков. Этот день традиционно в стране празднуют во второе воскресенье июля.
9 июля 2023, 06:04
В регионе увеличили длительность весенней охоты
Весенняя охота на водоплавающую и боровую дичь, а также серую ворону в 2023 году будет длиться по 10 дней в каждой из зон, об этом сообщает Госохотдепартамент Тюменской области.
7 января 2023, 08:21

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